Icardi’nin eski eşi Wanda Nara o isme göz koydu! İstanbul’a döndü ve ortalık karıştı

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara’dan ayrıldıktan sonra trans model Guendalina Rodríguez ile çıkmaya başladığı iddia edilirken, bu haberi sosyal medya hesabından duyuran Guendalina, “Mutlu bir sevinçle Mauro ve benim tekrar çıktığımızı duyuruyorum. Aşk her şeyi yapabilir ” ifadelerini kullanmıştı. Wanda Nara’nın ise yaşanan bu ayrılığın ardından Arjantinli ünlü şarkıcı L-Gante ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.