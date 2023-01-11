Icardi’nin eski eşi Wanda Nara o isme göz koydu! İstanbul’a döndü ve ortalık karıştı

Galatasaray sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauricio Icardi, takıma ilk katıldığı günlerde eleştiri oklarının hedefi olurken, futbolundan çok ayrılığı eşi Wanda Nara ile ilişkisi ile gündeme gelmişti .
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara’dan ayrıldıktan sonra trans model Guendalina Rodríguez ile çıkmaya başladığı iddia edilirken, bu haberi sosyal medya hesabından duyuran Guendalina, “Mutlu bir sevinçle Mauro ve benim tekrar çıktığımızı duyuruyorum. Aşk her şeyi yapabilir ” ifadelerini kullanmıştı. Wanda Nara’nın ise yaşanan bu ayrılığın ardından Arjantinli ünlü şarkıcı L-Gante ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.
ÇOK KONUŞULACAK İDDİA!
Tüm bunlar yaşanırken, çok konuşulacak bambaşka bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Son hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1 gol 1 de asist kaydeden golcü oyuncu performansıyla alkış toplarken, Arjantinli golcü için herkes “Wanda Nara’yı unuttu, futboluna konsantre oldu” derken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
“YENİDEN BİR ARAYA GELİYORLAR”
Buna göre, Icardi’nin eski eşi Wanda Nara tekrar İstanbul’a geliyor. Geliş nedeni İstanbul’da okula kayıt olan çocuklarının eğitimlerini kaçırmamaları olduğu öne sürülürken, Nara’nın gelişi, “Wanda Nara ile Mauro Icardi yeniden bir araya gelecek” şeklinde yorumlara neden oldu.
TRANSFER İÇİN GELİYOR
Ancak asıl dikkat çeken evli oldukları dönemde Icardi’nin de menajerliğini yapan Nara’nın Türkiye’den çok üst düzey bir oyuncunun Fransa ya da İtalya’ya transferinde aracı olmak için İstanbul’a döneceği iddiası oldu.
MERTENS, MATA, VALENCIA…
Wanda Nara’nın Türkiye Süper Ligi’nden hangi oyuncuyu transfer etmek istediğine dair net bir bilgi bulunmazken, bu ismin takımları ile olan sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Mertens, Mata, Altay, Zajc,Valencia, Redmond, N’Koudou, Josef, Hamsik, Okaka, Borini isimlerinden biri olması bekleniyor.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI!
Bu haber sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, özellikle Galatasaraylı taraftarlar Nara’ya yoğun tepki gösterdi.