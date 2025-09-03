Güzide Duran ve Fikret Orman Aşkı Magazin Gündemine Damga Vurdu

Ünlü manken Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile 18 yıl süren evliliğini noktalama aşamasına geldi. Çekişmeli boşanma sürecinde tarafların birbirine yönelttiği iddialar gündemi meşgul ederken, Duran’ın adı eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman ile anılmaya başlandı.

İddialar kısa sürede doğrulandı. Çift, Marmaris’te bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve geniş yankı uyandırdı.

“Kimseyi Umursamıyorlar”

Çiftin eğlence sırasında oldukça samimi olması, “tepkileri umursamıyorlar” yorumlarına neden oldu. Özellikle boşanma sürecinde yeni bir ilişkiye başlaması dikkatleri Güzide Duran’ın üzerine çekerken, ünlü manken daha önce yaptığı açıklamada, “Bu ilişki bana huzur ve mutluluk veriyor” sözleriyle yeni hayatına dair düşüncelerini paylaşmıştı.

Eski Eşten Tepki

Adnan Aksoy’un, boşanma sürecinde gündeme gelen bu ilişkiye tepki gösterdiği öne sürüldü. Ancak Duran, bu süreçte aldığı eleştirileri geri plana iterek Fikret Orman ile yeni bir sayfa açmaya kararlı görünüyor.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Gündeme bomba gibi düşen görüntüler sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim ünlü mankeni desteklerken, diğer kesim ise zamanlamayı eleştirdi. Tüm tepkilere rağmen çiftin mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Bir Dönemin Başlangıcı mı?

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, bu ilişkinin ciddi bir boyuta taşınabileceği konuşuluyor. Fikret Orman’ın Güzide Duran’a zor günlerinde büyük destek verdiği, Duran’ın da bu süreçte yeniden hayata tutunduğu ifade ediliyor.