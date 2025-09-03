  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Emine Ün, Gençlere Taş Çıkarttı: Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Emine Ün, Gençlere Taş Çıkarttı: Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bir dönemin en tanınan yüzlerinden biri olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile başrolünü paylaştığı Canısı dizisiyle geniş kitlelere ulaşmıştı. Daha sonra Emre Kınay ile olan evliliğinden bir kız çocuğu sahibi olan Ün, şimdilerde sosyal medya üzerinden sık sık hayatına dair kesitler paylaşmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde yaptığı tatil paylaşımları, fiziğinin ne kadar koruduğunu gözler önüne serdi.

Plajda çekilen pozlarıyla adeta genç mankenlere meydan okuyan Emine Ün’ün bu fit hali, takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık ve hayranlık yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar, “yaş sadece bir rakamdır” sözünün en canlı kanıtı olarak yorumlandı. Ün’ün doğal güzelliği ve sağlıklı yaşam tarzı, birçok genç takipçisi için de ilham kaynağı oldu. Yılların tecrübesi ve koruduğu alımlı duruşuyla Emine Ün, güzellik ve fit kalma konusunda genç nesillere ders verir nitelikte.

Güzelliği ve fit haliyle gençlere meydan okudu! Emine Ün sosyal medyayı salladı - Sayfa 8
Güzelliği ve fit haliyle gençlere meydan okudu! Emine Ün sosyal medyayı salladı - Sayfa 9

Emine Ün, Gençlere Taş Çıkarttı: Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp