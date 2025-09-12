Trump Yankees Maçında Yuhalandı: Stadyum Güvenliği Zirvede

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta izlediği Yankees beyzbol maçında tribünlerden yükselen yuhalama ve tezahüratlarla karşılaştı. 11 Eylül terör saldırılarının 24. yıldönümünde düzenlenen maçta, Trump’ın stadyumda zor anlar yaşadığı bildirildi.

Maç Öncesi Ziyaret ve Güvenlik

Trump, maç öncesinde Yankees oyuncularını soyunma odasında ziyaret etti. Karşılaşmayı, Yankees Başkanı Randy Levine ile birlikte özel locadan izledi. Önceki günlerde yaşanan bir silahlı saldırı sonucu Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün ölümü, Trump’ın güvenliğinin artırılmasına yol açtı.

Trump’ın bulunduğu süit kurşun geçirmez camlarla çevrildi ve stadyumun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Oyuncuların Anma Mesajı

Yankees oyuncuları, 11 Eylül’de hayatını kaybeden itfaiye ve polis ekiplerini anmak için “FDNY” ve “NYPD” yazılı şapkalar taktı. Bu detay, maçın yalnızca sportif bir etkinlik değil, aynı zamanda bir anma töreni niteliğinde olduğunu gösterdi.

Pentagon Töreni

Trump, 11 Eylül anma törenine de katıldı. Geleneksel tören, bu yıl güvenlik gerekçesiyle Pentagon’un iç avlusunda gerçekleştirildi.

Yuhalama ve tezahüratlar, Trump’ın halk gözünde giderek tartışmalı bir figür haline geldiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.