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Gülşen Transparan’a Tam Gaz Devam !

Gülşen Transparan’a Tam Gaz Devam !
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11 Ekim 2021 - 13:13

Son dönemde şarkıları kadar sahnede giydiği elbiseleriyle de çok konuşulan Gülşen, İzmir konserindeki tercihiyle de adından söz ettirdi

 

Ünlü şarkıcı Gülşen (45), önceki akşam İzmir’de dinleyicileriyle bir araya geldi. Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de yine geceye damga vurdu.

Gülşen'in transparan tercihi - Magazin haberleri

Ünlü popçu, daha önceki bazı konserlerinde olduğu gibi transparan bir elbise ile sahneye çıktı. Gülşen’in tarzı sosyal medyada da çok konuşuldu. Gülşen’in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

Gülşen'in transparan tercihi - Magazin haberleri

“NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM”Ozan Çolakoğlu ile evliliğinden Azur Benan adında bir oğlu olan Gülşen’in, Temmuz ayında Alaçatı konserinde giydiği elbise de uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı tepkiler sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

 

Gülşen'in transparan tercihi - Magazin haberleri

Ünlü şarkıcı, “Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi… Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye…” demişti.

Gülşen'in transparan tercihi - Magazin haberleri

Ayrıca Gülşen, sözlerini, “Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki; yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz.” ifadeleriyle noktalamıştı.

Gülşen'in transparan tercihi - Magazin haberleri

“NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERECEK YAŞTAYIZ”Gülşen, iki yıl önce de bikini üstüne giydiği parıltılı elbisesiyle gündem olmuştu. O dönem konuyla ilgili açıklama yapan Gülşen, “Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm. Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken, iki tarafı da birbirinden üstün gösterecek durumların olmaması gerekiyor. Ben de Ozan da bir bireyiz… Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekadayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız.” demişti.

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