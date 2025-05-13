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TÜRKAN ŞORAY KENDİ PORTRELERİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Yeşilçam’ın sembol ismi Türkan Şoray, İstanbul’da düzenlenen özel bir resim yarışmasında kendi portrelerini görünce duygusal anlar yaşadı. Genç sanatçıların eserleri karşısında gözyaşlarını tutmakta zorlanan usta oyuncu, sanatın gücü ve gençlerin ilgisi karşısında derinden etkilendi.

GENÇ SANATÇILARDAN EFSANEYE SAYGI DURUŞU

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, İstanbul genelindeki güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen “Türkan Şoray Resim Yarışması” kapsamında organize edildi. Etkinlik, İstanbul Sanat Işıktır Derneği Başkanı Doğan Tanyel öncülüğünde gerçekleştirildi.
Yarışmada dereceye giren isimler şöyle açıklandı:
  • Tanyel Öner (Birinci)
  • Gökçe Naz Yıldız (İkinci)
  • Ada Taç (Üçüncü)
Her biri farklı tekniklerle hazırlanan portreler, izleyicilerin ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

TÜRKAN ŞORAY: “AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM”

Sanatçının duygusal tepkisi, etkinliğe damga vurdu. Kendisini konu alan portreleri gören Türkan Şoray, gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti. Sahnedeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Gençlerimizin bu ilgisi, benim için en değerli ödüllerden biri.”
Şoray, genç yeteneklerin sanatına duyduğu saygı karşısında gururlandığını ve bu anı hayatı boyunca unutmayacağını belirtti.

“GENÇLERİN SANATA BAĞLILIĞI UMUT VERİYOR”

Etkinlikte konuşan sanatçı, gençlerin sanata olan ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı. Bu tür etkinliklerin çoğalmasının, hem sanat eğitimine hem de kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağladığını belirten Şoray, organizasyonu düzenleyen derneğe ve katılımcı öğrencilere teşekkür etti.

TÜRKAN ŞORAY KENDİ PORTRELERİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
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