Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı: Düşüşe geçtiler...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin öncülüğünde dün gerçekleştirilen tarihi zirve sonrasında edinilen son dakika haberine göre Putin, “Ukrayna ile görüşmelerde olumlu değişiklikler var” diyerek ayrıntıları daha sonra açıklayacağını duyurdu.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Bu açıklama sonrası dolar ve altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Piyasalarda yankı uyandıran açıklamanın ardından ons altın fiyatı yüzde 1 düşüşle 1970 seviyesinin altına geriledi. Gram altın da gün içinde 960 lirayı görmesinin ardından 937 liradan işlem görüyor.

Nükleer müzakerelerin durması sonrasında bugün 113 dolara çıkan Brent petrol ise 111 dolara indi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 2’yi gördü. ABD vadelilerinde ise ilk tepki olarak 300 puanlık artışlar görüldü.

DOLAR 15 LİRA SINIRINDAN DÖNDÜ

Dolar endeksi 98’e doğru gerilemeye başlarken, Euro/Dolar paritesinde yön yukarı döndü. Dolar/TL kuru 15 lira seviyesine kadar yükselmesinin ardından, Putin’in açıklamaları sonrası 14,70 seviyelerine çekildi. Euro/TL ise 16,40 seviyesinden 16,25’lere kadar indi.