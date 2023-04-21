Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı! Yarısını devlet ödeyecek…

Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı! Yarısını devlet ödeyecek…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
21 Nisan 2023 - 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün de kentsel dönüşümle ilgili önemli mesajlar vermesi beklenirken önemli ipuçları ortaya çıktı. Erdoğan’ın açıklayacağı kentsel dönüşümle ilgili yeni uygulamaya göre kentsel dönüşüm maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ECE’NİN EMSALSİZ YENİ OYUN ODASI!ECE’NİN EMSALSİZ YENİ OYUN ODASI!
Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı!Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı!
Toronto Massey Hall’de Sıla rüzgarı estiToronto Massey Hall’de Sıla rüzgarı esti
ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı…ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı! Herkesin gözü İstanbul’daydı…
Olası Marmara depreminde korkutan senaryo! Uzmanlar 2 ilçenin adını veriyorOlası Marmara depreminde korkutan senaryo! Uzmanlar 2 ilçenin adını veriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı! Yarısını devlet ödeyecek…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na ‘Alevi’ desteği: Mesajlarını canı gönülden destekliyorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oyuncu Rana Cabbar’dan acı haber geldi! Yoğun bakımdaydı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halkbank’tan ABD’de devam eden davaya ilişkin flaş hamle! KAP’a açıklamada bulundu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hangi ünlü magazinci Muhammed Yakut’tan yardım istedi? Telefon trafiği dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adnan Bulut Soner Yalçın’ı yerden yere vurdu! ‘Harami sofrasında ne işin var’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ECE’NİN EMSALSİZ YENİ OYUN ODASI!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !