Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti…

Türkiye adım adım 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere gidiyor. Seçime az bir süre kala anketlerin sonuçları da yakından takip ediliyor. Son olarak Yöneylem Araştırma, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı. İşte merak edilen anketin sonuçları…

Seçime bir aydan az bir süre kala yapılan anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. Son olarak Yöneylem Araştırma, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre adaylar arasındaki fark her gün daha da büyüyor.

Araştırmada kararsızlar dağıtılmadan önce adayların oy oranları şöyle oldu: