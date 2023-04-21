Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti…

Türkiye adım adım 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere gidiyor. Seçime az bir süre kala anketlerin sonuçları da yakından takip ediliyor. Son olarak Yöneylem Araştırma, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı. İşte merak edilen anketin sonuçları…
Seçime bir aydan az bir süre kala yapılan anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. Son olarak Yöneylem Araştırma, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre adaylar arasındaki fark her gün daha da büyüyor.
Araştırmada kararsızlar dağıtılmadan önce adayların oy oranları şöyle oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39
Muharrem İnce: Yüzde 5,1
Sinan Oğan: Yüzde 2,5
Kararsız: Yüzde 6,5
Oy kullanmayacak: Yüzde 2,7
Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo ise şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,6
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43
Muharrem İnce: Yüzde 5,6
Sinan Oğan: Yüzde 2,8
Öte yandan Yöneylem Araştırma’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin ankete göre ise kararsızların oranı yüzde 12’ye yaklaştı, iki ittifak arasındaki fark ise 3 puandan fazla…
Yüzde 11,6’lık kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle:
AK Parti: 35,8
CHP: 30,4
HDP/YSP: 10,3
İYİ Parti: 9,2
MHP: 7,4
Memleket Partisi: 2,6
TİP: 2,2
Yeniden Refah Partisi: 0,5
Diğer: 1,6