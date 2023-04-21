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Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti…

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Nisan 2023 - 11:44

Türkiye adım adım 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere gidiyor. Seçime az bir süre kala anketlerin sonuçları da yakından takip ediliyor. Son olarak Yöneylem Araştırma, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı. İşte merak edilen anketin sonuçları…

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 1

Seçime bir aydan az bir süre kala yapılan anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. Son olarak Yöneylem Araştırma, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre adaylar arasındaki fark her gün daha da büyüyor.

Araştırmada kararsızlar dağıtılmadan önce adayların oy oranları şöyle oldu:

125

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 2

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1

225

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 3

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39

325

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 4

Muharrem İnce: Yüzde 5,1

425

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 5

Sinan Oğan: Yüzde 2,5

525

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 6

Kararsız: Yüzde 6,5

625

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 7

Oy kullanmayacak: Yüzde 2,7

725

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 8
825

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 9

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo ise şöyle:

925

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 10

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,6

1025

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 11

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43

1125

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 12

Muharrem İnce: Yüzde 5,6

1225

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 13

Sinan Oğan: Yüzde 2,8

1325

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 14
1425

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 15

Öte yandan Yöneylem Araştırma’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin ankete göre ise kararsızların oranı yüzde 12’ye yaklaştı, iki ittifak arasındaki fark ise 3 puandan fazla…

Yüzde 11,6’lık kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle: 

1525

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 16

AK Parti: 35,8

1625

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 17

CHP: 30,4

1725

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 18

HDP/YSP: 10,3

1825

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 19

İYİ Parti: 9,2

1925

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 20

MHP: 7,4

2025

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 21

Memleket Partisi: 2,6

2125

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 22

TİP: 2,2

2225

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 23

Yeniden Refah Partisi: 0,5

2325

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 24

Diğer: 1,6

2425

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketinden çarpıcı sonuçlar! Son durum dikkat çekti… - Sayfa 25

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