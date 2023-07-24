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Görüntüler İETT otobüsünden! Diğer yolculara aldırış etmeden direk dansı yaptılar…

Görüntüler İETT otobüsünden! Diğer yolculara aldırış etmeden direk dansı yaptılar…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Temmuz 2023 - 10:47

Kadıköy’de çift katlı İETT otobüsünde yolculuk yapan bir grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Otobüsteki bazı yolcular şaşkınlıkla izlerken, bazıları da eşlik etti. Gruptakiler otobüste direk dansı da yaparak eğlencelerini sürdürdü. Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.

Görüntüler İETT otobüsünden! Diğer yolculara aldırış etmeden direk dansı yaptılar… - Sayfa 1

Pendik – Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsü, gece saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu.

Görüntüler İETT otobüsünden! Diğer yolculara aldırış etmeden direk dansı yaptılar… - Sayfa 2

Otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti.

Görüntüler İETT otobüsünden! Diğer yolculara aldırış etmeden direk dansı yaptılar… - Sayfa 3

Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.

Görüntüler İETT otobüsünden! Diğer yolculara aldırış etmeden direk dansı yaptılar… - Sayfa 4

BAZI YOLCULAR DA EĞLENCEYE KATILDI

Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı.

Görüntüler İETT otobüsünden! Diğer yolculara aldırış etmeden direk dansı yaptılar… - Sayfa 5

Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı.

Görüntüler İETT otobüsünden! Diğer yolculara aldırış etmeden direk dansı yaptılar… - Sayfa 6

Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.

Görüntüler İETT otobüsünden! Diğer yolculara aldırış etmeden direk dansı yaptılar… - Sayfa 7

 

Görüntüler İETT otobüsünden! Diğer yolculara aldırış etmeden direk dansı yaptılar… - Sayfa 8
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