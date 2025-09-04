Google’a Alternatif 8 Arama Motoru Kullanıcıların Gözdesi Oldu

Google’ın erişim sorunları dünya genelinde kullanıcıları alternatif arama motorlarına yöneltti. Milyonlarca kullanıcı, arama motoru, e-posta ve harita hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bilgiye erişim için farklı platformları denemeye başladı.

Microsoft Bing, Google’a en yakın rakip olarak öne çıkıyor. Nisan 2024 verilerine göre Bing, dünya çapında yüzde 3,6 pazar payına sahip ve milyonlarca aramayı karşılıyor. Algoritmasının sadeliği ve Edge tarayıcısındaki varsayılan konumu Bing’i kullanıcılar için çekici hale getiriyor.

Kullanıcı gizliliğine önem verenlerin tercihi DuckDuckGo ve Ecosia oluyor. Bu motorlar, kişisel verileri kaydetmeden, tarafsız ve kaliteli içerik sunmayı hedefliyor.

Yandex, Rusya ve Doğu Avrupa, Baidu ise Çin pazarında lider durumda. Yandex, web sitesi sahiplerine Yandex Metrica gibi araçlarla analiz imkanı sunarken, Baidu, Çin’in yerel içeriğine ve bağlantılarına öncelik veriyor.

Diğer alternatifler arasında Ask, belirli sorulara yanıt arayan kullanıcılar için uygun; Perplexity, yapay zekâ ile diyalogsal arama deneyimi sağlıyor; Openverse ise Creative Commons içeriklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Uzmanlar, Google’a alternatif bu platformların özellikle erişim sorunu yaşandığında bilgiye hızlı ulaşım için kritik rol oynadığını vurguluyor.