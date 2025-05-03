Garanti BBVA’dan Sistem Sorunu Sonrası Kritik Açıklama: Şubeler Bugün 17.00’ye Kadar Açık

Türkiye’nin önde gelen bankalarından Garanti BBVA, dün akşam saatlerinde yaşanan sistemsel sorunların giderildiğini ve müşterilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla bugün (3 Mayıs 2025) şubelerin saat 17.00’ye kadar açık olacağını duyurdu.

Sistem Sorunu Giderildi

Garanti BBVA’nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden sistemsel problemin bu sabah itibarıyla çözüldüğü belirtildi. Banka, müşterilerinin yaşadığı aksaklıklar nedeniyle özür dileyerek, hizmetlerin normale döndüğünü vurguladı.

Şubeler 17.00’ye Kadar Hizmet Verecek

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Garanti BBVA, yaşanan aksaklıkların telafisi için bugün şubelerini saat 17.00’ye kadar açık tutma kararı aldı. Bu adım, müşterilerin işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için atıldı.

Bu gelişmeler, Garanti BBVA’nın müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve olası aksaklıklara karşı hızlı çözüm üretme kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.