  3. FENERBAHÇE DEV GELİRDEN OLDU: ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILAMAYARAK 25 MİLYON EURO FIRSATI KAÇTI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi biletini kaçırdı. Bu sonuç, sarı-lacivertli kulübü yalnızca maddi anlamda değil stratejik anlamda da önemli bir fırsatı tepmesine yol açtı.

Sahada dramatik bir sonuç alan temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi gruplarına yükselseydi kazanacağı yaklaşık 25 milyon euro’luk “ayak bastı” ücretini elde edemedi. Sadece eleme turu geliri olarak kazandığı yaklaşık 4,29 milyon euro ile yetinmek durumunda kaldı. Bu da Fenerbahçe’nin potansiyel gelirini büyük oranda düşürdü.

Düşülen bu fırsat, hem yayın hakları geliri hem de UEFA katsayı katkısı gibi ek finansal imkanlarla birleştiğinde toplam kazancın 29 milyon euro mertebesine ulaşabilme ihtimali vardı. Ancak maalesef bu hedef gerçekleşmedi. Sarı-lacivertliler, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek olsa da, oradan alınacak “ayak bastı” parası yalnızca 4,31 milyon euro seviyesinde kalacak.

Bu gelişme, kulüp mali tablosunu yeniden şekillendirirken aynı zamanda gelecek planları ve bütçe stratejileri üzerinde de ciddi etkiler bıraktı. Fenerbahçe yönetimi, bu kaybın etkilerini minimize edecek yol haritaları üzerinde çalışmaya başladı.

#Fenerbahçe, #ŞampiyonlarLigi, #GelirKaybı, #FutbolEkonomi, #AvrupaKupaları, #PlayOff, #UEFA, #Gündem

