Galatasaray, Süper Lig’e Tarihi Bir Başlangıç Yaptı

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

7’de 7 Rekoru

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’deki ilk 7 maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı. Galatasaray, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard ile 2009-2010 sezonunda 6’da 6 yapmıştı. Bu sezon Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük’ü 3-0’lık skorlarla yenen ekip, Kayserispor’u 4-0, Rizespor’u 3-1, Eyüpspor’u 2-0 ve Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek Alanyaspor karşısında 1-0’lık galibiyetle Süper Lig’de en iyi başlangıcını yaptı.

19 Gol, 2 Gol Yiyecek

Galatasaray, sezonun ilk 7 haftasında en çok gol atan takım konumunda bulunurken, sadece 2 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. 17 gol averajına sahip ekip, 5 maçta kalesinde gole izin vermedi.

8 Farklı Oyuncudan Gol

Galatasaray, bu 7 maçta toplam 8 farklı oyuncudan gol katkısı aldı. Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz 3’er, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 2’şer, Leroy Sané, Lucas Torreira ve Davinson Sánchez 1’er gol kaydetti. Bir gol de rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

Fenerbahçe Rekoru Yakalanabilir

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de üst üste 3 maç daha kazanması durumunda Fenerbahçe’nin rekorunu egale edecek. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 10 maçını kazanarak rekor kırmıştı. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe maçlarından galibiyetle ayrılırsa bu rekoru yakalayacak.

Okan Buruk, Kendi Rekorunu Geliştirdi

Teknik direktör Okan Buruk, geçen sezon kırdığı kendi rekorunu geliştirdi. Geçen sezon 6’da 6 yaparak Fatih Terim’i geçmişti. Bu sezon Alanyaspor galibiyetiyle 7’de 7 yaparak kendi rekorunu ilerletti.