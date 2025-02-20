GALATASARAY – FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

GALATASARAY – FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ SLAVKO VİNCİK OLDU

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

MERKEZ HAKEM KURULU AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 25. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu. Buna göre dev derbide düdük çalacak isim Slavko Vincic oldu.

Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde birer maç yönetti. Ayrıca geçen sezon Borussia Dortmund – Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de görev aldı. Son olarak bu hafta PSV – Juventus Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetti.

GALATASARAY, VINCIC’İ İSTEMİYORDU

Galatasaray, F.Bahçe ile oynanacak derbi için TFF’ye başvuruda bulunarak Slavko Vincic’in atanmasını istemediğini sözlü olarak iletti.

Sarı-kırmızılılar, Vincic’in doğduğu kentte Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğunu Maribor kulübüyle ilgili olması nedeniyle bilgilerin dağılımının görüşte daha fazla bilgi sahibi olduğunu belirtti.

SLAVKO VINCIC KİMDİR?

Doğum Tarihi: 25 Kasım 1979

Uyruğu: Slovenya

FIFA Kokartı: 2010’dan beri

Öne Çıkan Maçları:

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (2024): Real Madrid – Borussia Dortmund

UEFA Avrupa Ligi Finali (2022): Eintracht Frankfurt – Rangers

EURO 2020: İspanya – İsveç, İsviçre – Türkiye, İtalya – Belçika (Çeyrek Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali (2021): Porto – Chelsea

UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali (2021): Arsenal – Villarreal

UEFA Avrupa Ligi Finali (2021): Villarreal – Manchester United

Slavko Vincic, UEFA’nın en güvendiği elit hakemler arasında yer alıyor ve birçok üst düzey karşılaşmada düdük çaldı.