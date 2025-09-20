ABD’de H-1B Vizesi 100 Bin Dolara Yükseltildi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin göçmenlik ve iş gücü politikalarında yeni bir adım attı. Trump, yüksek vasıflı işçilerin ABD’de çalışmasına imkân tanıyan H-1B vizesi için şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretini 100 bin dolara çıkaran kararnamenin altına imza attı.

Oval Ofis’te düzenlenen törende konuşan Trump, “H-1B programı, ülkemize gerçekten harika işçilerin gelmesini sağlayacak. Çok üretken insanları burada tutabileceğiz ve şirketler bunun için ciddi bedeller ödeyecek” dedi.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise artık şirketlerin yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitme döneminin sona erdiğini vurgulayarak, “Üniversitelerimizden yeni mezun olmuş Amerikalılara yatırım yapın, işimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın” ifadelerini kullandı.

“Altın Kart” ile oturma izni

Trump ayrıca, yabancılara 1 milyon dolar karşılığında oturma izni veren “Altın Kart” programını da yürürlüğe soktu. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, bireysel başvurularda 1 milyon dolar, şirket sponsorluğunda ise 2 milyon dolar ödeyen kişiler ABD’de ikamet hakkı kazanabilecek.

Trump, bu programdan elde edilecek gelirin borç ödemeleri ve vergi indirimlerinde kullanılacağını söylerken, Bakan Lutnick “ABD hazinesi bu programdan 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak” dedi.

Beyaz Saray kararnamesinde, düzenlemenin yalnızca “en yüksek vasıflı işçilerin” ülkeye kabul edilmesini amaçladığı ve programın son yıllarda kötüye kullanıldığına dikkat çekildi.