  3. FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZIYOR: MİLLETLER LİGİ’NDE FİNALDEYİZ

FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZIYOR: MİLLETLER LİGİ’NDE FİNALDEYİZ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD’yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 2018’in ardından ikinci kez finale yükselen Filenin Sultanları, büyük bir başarıya imza attı ve şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak.

Millilerimiz, bu galibiyetin ardından dünya sıralamasında 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi. Final mücadelesi ise 16 Temmuz’u 17 Temmuz’a bağlayan gece 01.30’da TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Maç Detayları

  • Set Skorları: 21-25, 14-25, 26-24, 25-27

  • Salon: College Park Center

  • Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wojciech Maroszek (Polonya)

ABD Kadrosu: Drews, Lanier, Washington, Hancock, Robinson, Ogbogu, Wong-Orantes (L) (Skinner, Frantti, O’Neal, Thompson, Rettke)
Türkiye Kadrosu: Elif, Eda, İlkin, Vargas, Zehra, Ebrar, Gizem (L) (Ayça Derya, Cansu)

Türkiye, ilk iki seti rahat kazanmasına rağmen üçüncü sette ABD’nin direncine karşı zorlandı. Dördüncü sette ise büyük bir çekişme yaşandı ve Filenin Sultanları, kritik sayılarla seti ve maçı 3-1 kazanarak finale yükseldi.

Bu sonuçla milli takımımız, tarih yazmaya devam ediyor ve şampiyonluk için Çin karşısına çıkacak.

