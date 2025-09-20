Fenerbahçe’nin Borcu 21,5 Milyar TL’yi Aştı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün güncel borcu açıklandı. Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 31 Mayıs 2025 itibarıyla kulübün toplam borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu duyurdu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da kulübün mali durumu masaya yatırıldı. Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, 1 Mart 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin faaliyet raporunu kongre üyelerine sunarken; Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak ise kulübün finansal tablo ve aksiyonlarını aktardı.

Koçak, son dönemde yapılan çalışmalarla 74 milyon euroluk faktoring borcunun kapatıldığını, 145 milyon dolar ve 110 milyon euroluk kredilerin TL’ye çevrildiğini, ayrıca 97 milyon euroluk kısa vadeli kredinin yapılandırıldığını belirtti. Fenerbahçe’nin UEFA Finansal Fair Play uzlaşma anlaşmasından da çıktığını vurguladı.

Borcun artış nedenlerine değinen Koçak; kur ve enflasyon dalgalanmaları, naklen yayın gelirlerindeki düşüş ve vergi yükümlülüklerinin mali yapıyı zorladığını ifade etti. Buna karşın Bankalar Birliği anlaşması, gayrimenkul projeleri ve SPK süreçleriyle birlikte hedeflerinin kulübün mali bağımsızlığını sağlamak olduğunu söyledi.

Üç Ayda 2,3 Milyar TL Artış

Fenerbahçe’nin son açıklanan borcu, 28 Şubat 2025 itibarıyla 19 milyar 206 milyon TL seviyesindeydi. Böylece kulübün borcu üç ay içinde yaklaşık 2,3 milyar TL yükseldi.