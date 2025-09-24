  1. Haberler
  3. Filenin Efeleri Çeyrek Finalde Turnuvaya Veda Etti

Filenin Efeleri Çeyrek Finalde Turnuvaya Veda Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’de düzenlenen 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya’ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Maçın ilk setinde karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Polonya, 16-10 öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyarak seti 25-15 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette ay-yıldızlı takım oyuna tutunmaya çalışsa da Polonya, seti 25-22 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette 6-6 eşitlikle başlayan mücadelede Polonya 16-11 üstünlük sağladı ve seti 25-19 kazanarak maçı 3-0 tamamladı. Böylece Polonya yarı finale yükselirken, Türkiye çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Milli takım tarihindeki ilk çeyrek final deneyiminde, sakatlığı nedeniyle Efe Mandıracı maçta görev alamadı. Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

