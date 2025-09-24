FIFA Penaltı Kurallarını Değiştiriyor

Futbolun en kritik anlarından biri olan penaltılarda yeni dönem başlıyor. FIFA, oyunun kurallarında köklü bir değişiklik için hazırlık yapıyor.

Futbolun kural koyucu organı IFAB’ın onayına sunulan düzenlemeler, 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaleciden Dönen Top İçin Yeni Kural

Yeni uygulamaya göre penaltı atışında kaleci topu kurtarırsa oyun devam etmeyecek. Bu durumda hakem kale vuruşuna karar verecek. Böylece ceza sahasına erken girme ve kalecinin çizgi ihlali gibi tartışmalı pozisyonların da önüne geçilecek.

Çift Temaslarda Gol Geçerli

Penaltılarda sıkça yaşanan çift temaslara da yeni bir düzenleme geliyor. Oyuncunun istemeden topa iki kez dokunması halinde attığı gol geçerli sayılacak.

Infantino ve Collina’dan Destek

Değişikliklere, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina da destek verdi.

Yeni kurallar, futbol dünyasında tartışma yaratırken, oyunun seyrini nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.