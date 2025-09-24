  1. Haberler
  2. SPOR
  3. FIFA Penaltı Kurallarını Değiştiriyor

FIFA Penaltı Kurallarını Değiştiriyor

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Futbolun en kritik anlarından biri olan penaltılarda yeni dönem başlıyor. FIFA, oyunun kurallarında köklü bir değişiklik için hazırlık yapıyor.

Futbolun kural koyucu organı IFAB’ın onayına sunulan düzenlemeler, 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaleciden Dönen Top İçin Yeni Kural

Yeni uygulamaya göre penaltı atışında kaleci topu kurtarırsa oyun devam etmeyecek. Bu durumda hakem kale vuruşuna karar verecek. Böylece ceza sahasına erken girme ve kalecinin çizgi ihlali gibi tartışmalı pozisyonların da önüne geçilecek.

Çift Temaslarda Gol Geçerli

Penaltılarda sıkça yaşanan çift temaslara da yeni bir düzenleme geliyor. Oyuncunun istemeden topa iki kez dokunması halinde attığı gol geçerli sayılacak.

Infantino ve Collina’dan Destek

Değişikliklere, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina da destek verdi.

Yeni kurallar, futbol dünyasında tartışma yaratırken, oyunun seyrini nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

FIFA Penaltı Kurallarını Değiştiriyor
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp