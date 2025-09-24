BM’den FIFA ve UEFA’ya İsrail’i Turnuvalardan Men Etme Çağrısı

Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü saldırılar ve soykırım iddiaları nedeniyle, ülkenin futbol turnuvalarından men edilmesi çağrısında bulundu.

BM’nin Açıklaması

BM raportörleri, yazılı açıklamada şunları belirtti:

“İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma karşı gerekli bir yanıt olarak FIFA ve UEFA’ya, ülke takımı olarak İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulunuyoruz.”

Açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun İsrail’in soykırım işlediği sonucuna vardığı, uluslararası kuruluşların sayısının artmasının bunun teyidi olduğu ifade edildi. Spor kamuoyuna ise her şeyin olağanmış gibi gösterilmesine tepki gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Destek ve Karar Beklentisi

Şu anda 20 ülke, İsrail’in men edilmesi talebini destekliyor. FIFA ve UEFA’nın kararları ise henüz açıklanmadı.

Çifte Standarda Dikkat

Daha önce, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı ve kulüplerini turnuvalardan men etmişti. Ancak İsrail, Gazze’ye 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılara rağmen spor organizasyonlarında yer almaya devam ediyor.

Filistin topraklarında sporcular yaşamını yitirirken, İsrailli sporcular uluslararası turnuvalarda mücadele ediyor. FIFA ve UEFA, Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşın, İsrail söz konusu olduğunda sessiz kalıyor. Filistin Futbol Federasyonu’nun İsrail’in turnuvalardan men edilmesi talebine FIFA, henüz yanıt vermedi.