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FETÖ’nün askeri mahrem imamı sahte kimlikle yakalandı

FETÖ’nün askeri mahrem imamı sahte kimlikle yakalandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Kasım 2023 - 13:19
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2016’daki hain darbe girişiminden bu yana firari olarak aranan, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’ndan sorumlu ‘askeri mahrem imamı’nın sahte kimlikle yakalandığını duyurdu. İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklandı.

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