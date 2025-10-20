Ebru Gündeş’in Evliliği Sonlandı: İhanet İddiası Magazin Dünyasını Salladı

Türk müziğinin güçlü sesi ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Ebru Gündeş, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde tek celsede boşandı. 51 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile 2024 yılında Dubai’de evlenmişti. Çiftin evliliği kısa süreli oldu ve magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar, boşanmanın arkasındaki sebep olarak ihanet iddialarını gündeme taşıdı.

Boşanma Resmî Olarak Duyuruldu

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşanma kararının “fikir ayrılıkları” nedeniyle alındığını duyurdu. Gündeş paylaşımında, evliliklerinin kısa sürede sona ermesine rağmen saygı ve dostluklarının baki kalacağını vurguladı:

“Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içerisinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim…”

Ancak, magazin dünyasında boşanmanın perde arkasına dair farklı yorumlar yapılmaya başlandı.

İhanet İddiası ve Yeni Aşk Gündeme Geldi

Boşanmanın ardından gündeme gelen iddialar, Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Özdemir’in türkücü Elif Buse Doğan ile bir gece kulübünde samimi şekilde görüntülenmesi üzerine yoğunlaştı. Magazin haberlerinde, Özdemir’in sevgilisinin sahne aldığı mekânda onu yalnız bırakmadığı ve eğlence sırasında yakın davrandıkları öne sürüldü.

Bu gelişme, sosyal medyada ve magazin sayfalarında ihanet iddialarını yeniden alevlendirdi. Birçok kişi, Gündeş’in boşanmasının arkasındaki nedenin bu ilişki olabileceğini gündeme getirdi.

Geçmişteki Boşanma Deneyimi: Reza Zarrab

Ebru Gündeş, daha önce de 2010 yılında dünyaevine girdiği Reza Zarrab ile 2021 yılında boşanmıştı. Zarrab, özellikle ABD’de İran’a yönelik ambargoları deldiği, kara para akladığı ve banka sahtekârlığı yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti. 2016’da Miami’de tutuklanan Zarrab, suçlamaları kabul ettikten sonra savcılıkla işbirliği yaparak itirafçı olmuştu. Gündeş’in ikinci evliliğinin kısa sürmesi, geçmişteki tecrübeler ve yeni ihanet iddialarıyla birleşince magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Dubai’de Sessiz Sedasız Evlenmişti

Gündeş ve Özdemir, Dubai’de gerçekleştirdikleri nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Çiftin evliliği boyunca birden çok kez boşanma iddiaları magazin medyasında yer almıştı. Ancak Gündeş, her seferinde sosyal medyada yaptığı pozlar ve açıklamalarla bu iddiaları yalanlamıştı.

Magazin Dünyasının Tepkisi

Ebru Gündeş’in boşanması ve Özdemir’in yeni ilişki iddiaları, magazin dünyasında geniş yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin özel hayatına dair yorumlarını paylaşırken, haberler tartışma yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, kısa süreli evliliklerde fikir ayrılıklarının ve ihanet iddialarının sıkça gündeme geldiğine dikkat çekiyor.