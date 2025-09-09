Ferdi Tayfur’un Mirası Krize Dönüştü: Tuğçe Tayfur’dan Kuzenlerine Rest!

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından başlayan miras kavgası, kızları ve akrabaları arasında büyük bir gerginlik yarattı. Babasının mal varlığının büyük bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV’e bağışlaması, aile içinde tartışmalara yol açtı.

Tuğçe Tayfur, kuzeni Şirin Gözalıcı ve diğer akrabalarına sosyal medyadan sert tepki gösterdi:

“KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. Bu tamamen çıkar ilişkisi. Vefatından dört gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa mahkemelere düştünüz!”

Ayrıca Tuğçe Tayfur, ticari marka hakkı ve çocuklarının rızkına dair de açıklamalarda bulundu:

“Ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim! ‘Tuğçe Tayfur’ marka ve patent hakları 2023’te tarafımızca alındı. Umarım yanlışından dönersin.”

Şarkıcı, yaşanan tüm tartışmalara rağmen sahnelere dönmeye devam ediyor. Konserlerinde babasını anarak duygusal anlar yaşatan Tayfur, aynı zamanda eşi ve çocuklarıyla sosyal medyada paylaştığı samimi fotoğraflarla gündem oluyor.