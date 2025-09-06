  1. Haberler
  Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Arayışında Çifte Hayal Kırıklığı: Spalletti ve Postecoglou'dan Ret

Fenerbahçe’nin Teknik Direktör Arayışında Çifte Hayal Kırıklığı: Spalletti ve Postecoglou’dan Ret

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayırmış ve gözünü dünyaca ünlü teknik direktörlere çevirmişti. Ancak yönetimin temas kurduğu iki önemli isimden olumsuz yanıt geldi.

Spalletti “Futbola Ara” Dedi

Geçtiğimiz yaz İtalya Milli Takımı’ndan ayrılan ve Serie A şampiyonluğu yaşamış deneyimli teknik direktör Luciano Spalletti, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmedi. Ailesine vakit ayırmak istediğini ve futbola bir süre ara vereceğini belirten Spalletti, bu süreçte herhangi bir takımı çalıştırmayı düşünmediğini kulübe iletti.

Postecoglou Avrupa’yı Bekliyor

Bir diğer aday olan Ange Postecoglou ise kariyerine beş büyük ligde devam etme isteğini gerekçe göstererek Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakmadı. Tottenham’daki görevinden ayrıldıktan sonra farklı kulüplerle adı geçen Avustralyalı teknik adam, sarı-lacivertli ekibe teşekkür ederek kulüp listesine dahil olmadığını bildirdi.

Yönetim Arayışlarını Sürdürüyor

Arka arkaya gelen bu iki olumsuz yanıt, Fenerbahçe’nin teknik direktör listesini daraltırken, yönetim yeni adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli taraftarların ise beklentisi, kulübün yeniden Avrupa arenasında iddialı olacak bir ismin kısa sürede açıklanması yönünde.

