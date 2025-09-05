Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta 3 İsmin Yolunu Gösterdi

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde transfer ve kadro planlamasına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, yabancı kontenjanını düşürerek özellikle kanat bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

Yönetim ve Sergen Yalçın’ın yaptığı görüşmeler sonucunda, kadrodan gönderilmesi planlanan üç isim belli oldu: Jonas Svensson, Joao Mario ve Ernest Muçi.

Ayrılık ihtimali yüksek olan oyunculardan Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri alınırken, Svensson’a Süper Lig’den teklifler gelmiş durumda. Joao Mario’nun ise bonservisi ile takımdan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş, bu hamlelerle hem yabancı kontenjanını azaltmayı hem de kanat bölgesine yeni takviyeler yapmayı planlıyor.