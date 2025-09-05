  1. Haberler
  2. SPOR
  3. Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta 3 İsmin Yolunu Gösterdi

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta 3 İsmin Yolunu Gösterdi

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde transfer ve kadro planlamasına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, yabancı kontenjanını düşürerek özellikle kanat bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

Yönetim ve Sergen Yalçın’ın yaptığı görüşmeler sonucunda, kadrodan gönderilmesi planlanan üç isim belli oldu: Jonas Svensson, Joao Mario ve Ernest Muçi.

Ayrılık ihtimali yüksek olan oyunculardan Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri alınırken, Svensson’a Süper Lig’den teklifler gelmiş durumda. Joao Mario’nun ise bonservisi ile takımdan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş, bu hamlelerle hem yabancı kontenjanını azaltmayı hem de kanat bölgesine yeni takviyeler yapmayı planlıyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta 3 İsmin Yolunu Gösterdi
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp