Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor!

Fenerbahçe‘nin başarılı sol beki Jayden Oosterwolde, sevgilisi Amaka Enem ile birlikte katıldığı etkinlikte göz kamaştırdı.
Çift, şıklıkları ve uyumlarıyla etkinliğin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
Amaka Enem‘in zarafeti ve Jayden Oosterwolde‘nin karizması, hayranlarının beğenisini toplarken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Çiftin fotoğrafları binlerce beğeni alarak kısa sürede viral oldu.
Amaka Enem, zarif elbisesi ve doğal makyajıyla göz kamaştırırken, Jayden Oosterwolde şık takım elbisesiyle mükemmel bir uyum sağladı.
Çiftin uyumu ve birbirlerine olan sevgisi, hayranları tarafından övgüyle karşılandı.
Jayden Oosterwolde, sahada gösterdiği performans kadar sosyal hayatında da dikkat çekiyor.
Sevgilisi Amaka Enem ile birlikte katıldıkları etkinliklerde sergiledikleri uyum ve şıklık, onları adeta göz kamaştıran bir çift haline getiriyor.
Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla hayranlarının beğenisini kazanan çift, stil ve güzellik konusundaki uyumlarıyla da takdir topluyor.
AMAKA ENEM KİMDİR?
Hollandalı model Amaka Enem, kıvırcık saçları ve başarılı kariyeri ile dikkat çekiyor.
GRWM Cosmetics ve Hunkemöller iç giyim markaları için modellik yapan Enem, Elle Netherlands dergisinde de yer aldı.
Mart 2018’de açtığı Instagram hesabında 340.000’den fazla takipçisi bulunan ünlü model, Touché Models tarafından temsil ediliyor ve sosyal medya hesabında daha tanımlı bukleler için ipuçları paylaşıyor.
Çiftin fotoğrafları binlerce beğeni alarak kısa sürede viral oldu.
Hayranları tarafından “Yengem bu nedir ya…” ve “Maşallah güzelliğine…” gibi yorumlar yağdı.