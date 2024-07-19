Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor!

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
19 Temmuz 2024 - 16:57
Fenerbahçe’de bu sezona damga vuran isimlerden biri olan Jayden Oosterwolde, sevgilisi Amaka Enem Fenerbahçe’nin maçını tribünde izledi.

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 1

Fenerbahçe‘nin başarılı sol beki Jayden Oosterwolde, sevgilisi Amaka Enem ile birlikte katıldığı etkinlikte göz kamaştırdı.

115

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 2

Çift, şıklıkları ve uyumlarıyla etkinliğin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

215

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 3

Amaka Enem‘in zarafeti ve Jayden Oosterwolde‘nin karizması, hayranlarının beğenisini toplarken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

315

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 4

Çiftin fotoğrafları binlerce beğeni alarak kısa sürede viral oldu.

415

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 5

 

515

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 6

Amaka Enem, zarif elbisesi ve doğal makyajıyla göz kamaştırırken, Jayden Oosterwolde şık takım elbisesiyle mükemmel bir uyum sağladı.

615

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 7

 Çiftin uyumu ve birbirlerine olan sevgisi, hayranları tarafından övgüyle karşılandı.

 

715

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 8

Jayden Oosterwolde, sahada gösterdiği performans kadar sosyal hayatında da dikkat çekiyor.

815

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 9

Sevgilisi Amaka Enem ile birlikte katıldıkları etkinliklerde sergiledikleri uyum ve şıklık, onları adeta göz kamaştıran bir çift haline getiriyor.

 

915

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 10

Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla hayranlarının beğenisini kazanan çift, stil ve güzellik konusundaki uyumlarıyla da takdir topluyor.

 

1015

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 11

AMAKA ENEM KİMDİR?

Hollandalı model Amaka Enem, kıvırcık saçları ve başarılı kariyeri ile dikkat çekiyor.

 

 

1115

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 12

GRWM Cosmetics ve Hunkemöller iç giyim markaları için modellik yapan Enem, Elle Netherlands dergisinde de yer aldı.

 

1215

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 13

Mart 2018’de açtığı Instagram hesabında 340.000’den fazla takipçisi bulunan ünlü model, Touché Models tarafından temsil ediliyor ve sosyal medya hesabında daha tanımlı bukleler için ipuçları paylaşıyor.

 

1315

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 14

Çiftin fotoğrafları binlerce beğeni alarak kısa sürede viral oldu.

1415

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor! "Yengem bu nedir ya..." - Sayfa 15

Hayranları tarafından “Yengem bu nedir ya…” ve “Maşallah güzelliğine…” gibi yorumlar yağdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bülent Ersoy, Seren Serengil’i sözleriyle yerden yere vurdu!Bülent Ersoy, Seren Serengil’i sözleriyle yerden yere vurdu!
Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutulduDemi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu
Evli adamla birlikte olmamEvli adamla birlikte olmam
Ah, güzel kızlar, ah!Ah, güzel kızlar, ah!
Sosyal medya yıkıldıSosyal medya yıkıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversite öğrencileri dikkat. Tercihler nasıl yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS Alan Bilgisi sınavı yapıldı. Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sokak hayvanları yasası teste dönüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
26 yıllık Koç idaresi sona erdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Olimpiyatların resmi sponsoru Rihanna oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Ersoy, Seren Serengil’i sözleriyle yerden yere vurdu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Üniversite öğrencileri dikkat. Tercihler nasıl yapılır?Temmuz 20, 2024-8:13 pm
KPSS Alan Bilgisi sınavı yapıldı. Sonuçlar ne zaman açıklanacak?Temmuz 20, 2024-8:12 pm
Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan Ankara’da son yolculuğuna uğurlandıTemmuz 20, 2024-8:11 pm
MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildiTemmuz 20, 2024-8:10 pm
Sokak hayvanları yasası teste dönüştüTemmuz 19, 2024-4:54 pm
26 yıllık Koç idaresi sona erdi!Temmuz 19, 2024-4:53 pm
Mustafa Sarıgül de var: 10 fezleke Meclis’teTemmuz 19, 2024-2:15 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !