Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti

Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
19 Temmuz 2024 - 16:34
Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti: Sevgili kocacığım, çünkü meşgulsün…

Şeyha Mahra, sosyal medya paylaşımında “Başkalarıyla meşgul olduğun için burada boşandığımızı ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti: Sevgili kocacığım, çünkü meşgulsün… - Sayfa 1

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un kızı, geçtiğimiz yıl evlendiği eşinden boşandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

112

Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti: Sevgili kocacığım, çünkü meşgulsün… - Sayfa 2

Şeyha Mahra, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Boşandığımızı ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti: Sevgili kocacığım, çünkü meşgulsün… - Sayfa 3

Açıklamasına “Sevgili eşim” sözleriyle başlayan Şeyha Mahra, şöyle devam etti:

Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti: Sevgili kocacığım, çünkü meşgulsün… - Sayfa 4

“Başkalarıyla meşgul olduğun için burada boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak, eski eşin.”

Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti: Sevgili kocacığım, çünkü meşgulsün… - Sayfa 5

Her iki taraf da sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı ve düğün fotoğraflarını kaldırdı.ü

Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti: Sevgili kocacığım, çünkü meşgulsün… - Sayfa 6

Çift, Nisan 2023’te görkemli bir törenle evlenmişti. Çiftin iki ay önce de kızları dünyaya gelmişti.

 Instagram kullanıcılarından gelen bazı yorumlar Şeyh Mahra’nın hesabının çalınmış olabileceği yönünde.

Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti: Sevgili kocacığım, çünkü meşgulsün… - Sayfa 8

.

Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti: Sevgili kocacığım, çünkü meşgulsün… - Sayfa 11
Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti: Sevgili kocacığım, çünkü meşgulsün… - Sayfa 12
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bülent Ersoy, Seren Serengil’i sözleriyle yerden yere vurdu!Bülent Ersoy, Seren Serengil’i sözleriyle yerden yere vurdu!
Demi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutulduDemi Rose yine sosyal medyayı karıştırdı! Çırılçıplak uzandı o halleri yorum yağmuruna tutuldu
Evli adamla birlikte olmamEvli adamla birlikte olmam
Ah, güzel kızlar, ah!Ah, güzel kızlar, ah!
Sosyal medya yıkıldıSosyal medya yıkıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversite öğrencileri dikkat. Tercihler nasıl yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS Alan Bilgisi sınavı yapıldı. Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçeli yıldızın sevgilisini gören dönüp bir daha bakıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sokak hayvanları yasası teste dönüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
26 yıllık Koç idaresi sona erdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Olimpiyatların resmi sponsoru Rihanna oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Ersoy, Seren Serengil’i sözleriyle yerden yere vurdu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Üniversite öğrencileri dikkat. Tercihler nasıl yapılır?Temmuz 20, 2024-8:13 pm
KPSS Alan Bilgisi sınavı yapıldı. Sonuçlar ne zaman açıklanacak?Temmuz 20, 2024-8:12 pm
Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan Ankara’da son yolculuğuna uğurlandıTemmuz 20, 2024-8:11 pm
MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildiTemmuz 20, 2024-8:10 pm
Sokak hayvanları yasası teste dönüştüTemmuz 19, 2024-4:54 pm
26 yıllık Koç idaresi sona erdi!Temmuz 19, 2024-4:53 pm
Mustafa Sarıgül de var: 10 fezleke Meclis’teTemmuz 19, 2024-2:15 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !