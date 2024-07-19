Dubai Prensesi kocasını Instagram üzerinden terk etti

Şeyha Mahra, sosyal medya paylaşımında “Başkalarıyla meşgul olduğun için burada boşandığımızı ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un kızı, geçtiğimiz yıl evlendiği eşinden boşandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Şeyha Mahra, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Boşandığımızı ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.
Açıklamasına “Sevgili eşim” sözleriyle başlayan Şeyha Mahra, şöyle devam etti:
“Başkalarıyla meşgul olduğun için burada boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak, eski eşin.”
Her iki taraf da sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı ve düğün fotoğraflarını kaldırdı.ü
Çift, Nisan 2023’te görkemli bir törenle evlenmişti. Çiftin iki ay önce de kızları dünyaya gelmişti.
Instagram kullanıcılarından gelen bazı yorumlar Şeyh Mahra’nın hesabının çalınmış olabileceği yönünde.
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