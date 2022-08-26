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Fenerbahçe’de ayrılık! Maça çıkamadan sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe’de ayrılık! Maça çıkamadan sözleşmesi feshedildi
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26 Ağustos 2022 - 15:32
Fenerbahçe, İngiliz savunmacı Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK’ya kiralanmıştı. Caulker resmi maçlarda Fenerbahçe forması giyemeden takımdan ayrıldı.

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Fenerbahçe’de ayrılık! Maça çıkamadan sözleşmesi feshedildi
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