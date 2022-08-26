Fenerbahçe’de ayrılık! Maça çıkamadan sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK’ya kiralanmıştı. Caulker resmi maçlarda Fenerbahçe forması giyemeden takımdan ayrıldı.