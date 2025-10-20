Fenerbahçe, Galatasaray’ı Pota Derbisinde 85-76 Yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında dev bir derbi maçına sahne olan Basketbol Gelişim Merkezi, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray’ın karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Karşılaşmada üstün performans sergileyen Fenerbahçe, sahadan 85-76 galip ayrılarak hem ligdeki üçüncü üst üste galibiyetini aldı hem de taraftarını sevindirdi. Galatasaray ise mücadeleden 2. kez mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın Seyri ve Kritik Anlar

Maçın ilk periyodu, konuk takım Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi. Takım, hızlı hücumları ve etkili pas trafiği sayesinde 23-16 öne geçti. Ancak ikinci periyotta Galatasaray, özellikle iç ve dış atışlarda gösterdiği isabetle farkı kapattı ve soyunma odasına yalnızca 2 sayı geride, 42-44 ile gitti.

İkinci yarıda iki takım da karşılıklı sayılar üreterek oyunu dengelemeye çalıştı. Üçüncü periyot, Fenerbahçe lehine 56-58 skorla tamamlandı. Son periyotta ise Fenerbahçe, hatasız oyun ve hızlı hücumlarla farkı açtı ve maçı 85-76 kazanarak önemli bir zafer elde etti.

Skorer Performanslar

Maçın en skorer ismi Galatasaray’dan James Palmer Jr. oldu ve 20 sayı kaydetti. Fenerbahçe cephesinde ise Tarık Biberovic ve Nicolo Melli 18’er sayıyla takımın galibiyetinde kilit rol oynadı. Devon Hall 11 sayı ile katkı sağlarken, Scottie Wilbekin 10 sayı üretti. Fenerbahçe’nin hücum organizasyonu, hem kenar oyuncularının hem de pivotların etkin katkısıyla başarılı şekilde yürütüldü.

Ligde Durum ve Gelecek Maçlar

Bu galibiyetle Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste 3. zaferini alarak iddialı konumunu sürdürdü. Galatasaray ise ligde 2. kez mağlubiyetle tanıştı ve önümüzdeki hafta Karşıyaka’yı ağırlayacak. Fenerbahçe, bir sonraki hafta Türk Telekom ile karşılaşacak ve bu maçta da galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Maçı Kimler İzledi?

Derbiyi takip edenler arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri yer alırken, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı da saha kenarında maçı izledi.

Detaylı Skor Dağılımı

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Galatasaray Kadrosu: Will Cummings 14, James Palmer Jr. 20, Fabian White Jr. 16, Freddie Gillespie 3, Rıdvan Öncel 2, Buğrahan Tuncer 11, Christian Bishop 2, John Meeks 7, Jerome Robinson, Muhsin Yaşar 1, Tibet Görener

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Fenerbahçe Kadrosu: Devon Hall 11, Tarık Biberovic 18, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Armando Bacot 2, Nicolo Melli 18, Wade Baldwin 6, Onuralp Bitim 5, Scottie Wilbekin 10, Metecan Birsen 2, Bonzie Colson, Khem Birch 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Periyot Sonuçları:

Periyot: 16-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-44 (Fenerbahçe lehine) Periyot: 56-58 (Fenerbahçe lehine)

Fenerbahçe’nin galibiyeti, hem stratejik oyun planı hem de etkili skor katkıları sayesinde elde edilirken, derbi mücadelesi basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Maç, takımın saha içindeki uyumu, hızlı geçiş oyunları ve kritik anlarda alınan doğru kararlarla öne çıkan bir performansla tamamlandı.