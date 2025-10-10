Hülya Darcan, Evliliğini Anlattı: “Aynı Yatakta Uyuduk Ama Aşk Yoktu”

Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Darcan, yıllar sonra özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Darcan, evliliği, kariyer tercihleri ve yaşadığı duygusal zorlukları samimi bir şekilde paylaştı.

Darcan, evlilik kararını verirken kariyerini bırakmasını şöyle açıkladı:

“Evlendiğim zaman sinemayı bıraktım. ‘Aile çok önemli’ dedim ve aileme dört kol sarıldım. Hata mıydı, tartışılır. Keşkelerim çok fazla ve o keşkeleri düşünmemeye çalışıyorum. Düşünürsem kendime çok kızıyorum. Başka türlü bir yolu olmalıydı, başka türlü bir yaşam olmalıydı; ama onu düşünemedim.”

Tanju Korel’in Kıskançlığı ve Sinemadan Vazgeçiş

Darcan, eşinin kıskançlığının kariyerini bırakmasında etkili olduğunu belirtti. “Bırakmamın nedeni Tanju Korel’in kıskançlığı mıydı?” sorusuna yanıt olarak şunları söyledi:

“Evet, büyük ölçüde bu. Tanju, ‘Evleniyoruz ama sen de sinemayı bırakacaksın’ demedi, ama öyle güzel imalarda bulundu ki iki yol vardı: Ya evinle ilgilenip yemek yapacak, ütüleyecek ve çocuklarının bakımını üstlenecektim; ya da işimi yapacaktım. Ben ikinci şıkkı yapamazdım çünkü çok büyük huzursuzluk olurdu. Ketum bir hayatım var, rezillikten ve olaylardan çok korkarım. Keşke karşımdaki insan hoşgörülü olsaydı.”

Darcan, evliliğiyle ilgili hislerini şu sözlerle özetledi:

“Çok üzüldüğüm, canımın acıdığı, kahrolduğum günler ve geceler oldu. Ama ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin. Ben gidemezdim, ben gütmeye devam ettim. Aşk hayır, aşk değil. Aynı yatakta uyansak da aşk yoktu. Aynı evi paylaşıyor, aynı mutfakta yemek yapıyorduk; ama aşk yoktu. Evlenince içinden bir canavar çıktı.”

Kızları ve Aile Bağları

Hülya Darcan, hayatındaki en büyük mutluluk kaynağının ise kızları olduğunu belirtti. Büyük kızı Zeynep ve torunu Amerika’da yaşayan Darcan, “En büyük arkadaşlarım kızlarım. Onlarla her gün konuşuruz. Bergüzar oyuncu olmaya karar verdiğinde Tanju hiç tepki vermedi. Onun bütün ilgisi bana yöneliyordu, çocuklarına hiçbir şey demezdi” ifadelerini kullandı.

Darcan’ın açıklamaları, sadece özel hayatındaki zorlukları değil, aynı zamanda çocuklarıyla kurduğu güçlü bağları ve yaşadığı duygusal karmaşayı da gözler önüne seriyor.

Tanju Korel 20 Yıl Önce Hayatını Kaybetmişti

Darcan’ın eski eşi, ünlü oyuncu Tanju Korel, 21 Eylül 2005 tarihinde vefat etmişti. Darcan’ın açıklamaları, onun yaşamına dair bugüne kadar pek bilinmeyen yönleri de ortaya koymuş oldu.