JULIAN ASSANGE’DAN CANNES’DA GAZZE MESAJI

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, Fransa’da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali’ne anlamlı bir protestoyla damga vurdu. Assange, İsrail’in Gazze’de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtle festivale katıldı. Tişörtün arkasında ise dikkat çeken bir mesaj vardı: “İsrail’i durdurun.”

ASSANGE’DAN GAZZE İÇİN SES GETİREN TEPKİ

Assange’ın katıldığı festivalde, kendisiyle ilgili hazırlanan “The Six Billion Dollar Man” (6 Milyar Dolarlık Adam) adlı belgesel gösterildi. Belgeselin tanıtımı için kırmızı halıya çıkan Assange, Gazze’de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtle tüm dikkatleri üzerine çekti.

“İSRAİL’İ DURDURUN” MESAJIYLA MİLYONLARA SESLENDİ

Tişörtün arkasında büyük puntolarla yazılı olan “Stop Israel” (İsrail’i Durdurun) ifadesi, Cannes sahnesini sessiz ama güçlü bir protesto alanına çevirdi. Julian Assange’ın bu tepkisi, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı ve destek gördü.

GAZZE’DEKİ ÇOCUK KATLİAMI DÜNYA SAHNESİNDE

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 5 yaş altı 4 bin 986 çocuk, Julian Assange’ın tişörtüyle Cannes Film Festivali‘nde anılmış oldu. Bu güçlü sembolik eylem, Gazze’de yaşanan insanlık dramını uluslararası sanat platformlarına taşıdı.

ASSANGE’A DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Assange’ın bu cesur çıkışı, dünyanın dört bir yanından aktivistlerin ve insan hakları savunucularının takdirini kazandı. “Sanat susmaz” mesajı veren bu eylem, Cannes Film Festivali tarihine insan haklarına dikkat çeken sembolik bir protesto olarak geçti.