Elisabeth Mas’tan Sert Çıkış: “Tuba Ünsal ve Aslışah Alkoçlar Bana Zor Günler Yaşattı”

İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas, yıllar önce Türkiye’ye yerleşmesine neden olan aşk hikâyesiyle gündeme gelmişti. 2014’te iş insanı Caner Karaloğlu ile tanışarak İstanbul’a taşınan Mas, 2016’da kızları Mia’yı kucağına almış, 2017’de evlenmişti. Ancak mutlu birliktelik kısa sürdü ve çift 2018’de yollarını ayırdı.

Boşanma süreciyle birlikte birçok tartışmanın merkezinde yer alan Elisabeth Mas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla yine magazin gündemini sarstı. Mas, eski eşiyle ilişkisi olan oyuncu Tuba Ünsal ve iş insanı Aslışah Alkoçlar hakkında sert ifadeler kullandı.

Mahkemelik Kavga: Darp ve İhanet İddiaları

Hatırlanacağı üzere, 2021 yılında Tuba Ünsal’ın Elisabeth Mas’ın eski eşi Caner Karaloğlu ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı gündeme gelmişti. Mas, bu süreçte aldatıldığını öne sürerek Ünsal’a sert çıkmıştı. İddialara göre, bir restoranda karşılaşan taraflar arasında arbede yaşanmış, Mas, hem Ünsal’dan hem de Aslışah Alkoçlar’dan şikâyetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuba Ünsal hakkında “yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep etmiş, duruşmalara katılmayan Ünsal için zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.

“Karmanın Geri Dönüşünü Bekliyorum”

Bir takipçisinin, “Geçmişte Aslışah Alkoçlar ile bir kavgan vardı, ne olmuştu?” sorusuna uzun bir yanıt veren Elisabeth Mas, oldukça dikkat çekici açıklamalar yaptı:

“Hayatımın en zor döneminde, boşanma sürecindeydim. Yabancı bir ülkede çocuğumla ayakta kalmaya çalışırken bana saldırdı. Mahkemede hakkımda yalan ifadeler verdi, kızımın velayetini kaybetmem için uğraştı. Şimdi kendisi anne oldu ya, belki anlar… O günlerin acısını karmaya bıraktım. İstanbul’da kara listeye alındı, dost bildikleri de gerçek yüzünü gördü. Evliliğinin bitmesini bekliyorum, çünkü er ya da geç olacak.”

Tuba Ünsal’a Çok Sert Sözler

Elisabeth Mas’ın en ağır eleştirileri ise Tuba Ünsal’a oldu. Ünsal için “yaratık” ve “hamamböceği” benzetmeleri yapan Mas, şunları söyledi:

“Hayatıma zarar veren bir ‘yaratık’ daha vardı: Tuba Ünsal. Birçok evliliğe karıştı, pek çok kadını incitti. Benim için asıl mesele, ekranlarda yaptığı sahte şovlardı. Ben sessiz kaldım ama o sürekli annelik rolüne bürünüp beni küçük düşürmeye çalıştı. Oysa iki kez boşandı, iki farklı babadan çocuk sahibi oldu ama hâlâ insanların özel hayatına karıştı. Kendisinin kötü alışkanlıkları var, toksik bir insan. Bir keresinde saçımı çekerek bana saldırdı bile. Onun gerçek yüzünü artık herkes görecek.”

Magazin Dünyası Şokta

Elisabeth Mas’ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü modelin kullandığı sert sözler, özellikle Tuba Ünsal ve Aslışah Alkoçlar hakkında daha önce gündeme gelen iddiaları yeniden tartışmaya açtı. Bazı kullanıcılar Mas’a destek verirken, bazıları da bu kadar ağır ifadelerin hukuki sorunlara yol açabileceğini dile getirdi.