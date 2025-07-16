Ergen ve Serengil Arasında Yeni Kriz

Gülben Ergen ve Seren Serengil arasında uzun süredir devam eden gerginlik, son günlerde yeniden alevlendi. Seren Serengil’in sosyal medya hesabından yaptığı “goril ailesi” göndermesi, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Serengil’in bu paylaşımı, takipçileri tarafından Gülben Ergen ve ailesine yönelik bir imada bulunmak olarak değerlendirildi.

Gülben Ergen, Bodrum’da eski eşi Mustafa Erdoğan ve çocuklarıyla geçirdiği tatilden ailece çekilmiş bir video paylaşarak büyük ilgi görmüştü. Ancak bu mutlu aile pozunun ardından Seren Serengil’in imalı paylaşımı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar, Serengil’in bu sözlerini “çocuklara ve aileye saygısızlık” olarak nitelerken, bazıları ise bunun sadece bir espri olduğunu savundu.

İki ünlü isim arasındaki bu polemik aslında yeni değil. Gülben Ergen ile Seren Serengil arasındaki geçmişe dayalı husumet, daha önce de birçok kez kamuoyunun gündemine gelmişti. Hatta 2017 yılında, Serengil’in açıklamaları nedeniyle mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı alınmış ve iki isim arasındaki gerilim hukuki boyuta taşınmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Seren Serengil’in bu son paylaşımına hem tepki hem de destek verirken, magazin dünyasında bu polemiğin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.