Erdoğan’dan kurmaylarına Kılıçdaroğlu talimatı! ‘İddiasını araştırın…’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçmen listelerinin kendilerinde olduğu yönündeki açıklaması tartışıldı.
Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un haberine göre, AK Parti kurmaylarının, Kılıçdaroğlu’nun iddialarının hukuki boyutuyla ilgili araştırma yaparak Erdoğan’a sunacağı öğrenildi.
Erdoğan’ın, bundan sonra yapılacak MKYK toplantılarına bütün bakanların katılması konusunda da talimat verdiği öğrenildi.