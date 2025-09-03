Enflasyon Verileri Kira Artışını Belirledi: Kiracılar İçin Yeni Dönem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Açıklanan verilere göre enflasyon, aylık yüzde 2,04, yıllık ise yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Bu oranların açıklanmasıyla birlikte, Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan konut ve iş yerleri için uygulanacak maksimum zam oranı da kesinleşti.

Yeni hesaplamalara göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 39,62 olarak belirlendi. Bu oran, kira sözleşmesi Eylül ayında dolacak kiracı ve ev sahipleri için bir yol haritası sunuyor. Yasal düzenlemeler gereği, ev sahipleri konut kirasına bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip.

Geçtiğimiz aya kıyasla zam oranında hafif bir düşüş yaşandığı görülüyor; Ağustos ayında kira artış oranı yüzde 41,13 olarak belirlenmişti. Kira artış oranının hesaplanmasında, ilgili aydan bir önceki ayın Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınıyor. Bu hesaplama yöntemi, hem kiracılar hem de ev sahipleri için şeffaf bir süreç sağlıyor. İş yerleri için de aynı hesaplama yöntemi geçerli olmakla birlikte, kira sözleşmelerindeki özel maddeler farklı uygulamalara yol açabiliyor.