Türkiye’den 4 İş İnsanı Forbes Milyarderler Listesinde Yükselişte

Forbes, 1 Eylül 2025 itibarıyla milyarderler listesini güncelledi. Listede dünyanın en zengini yine Elon Musk oldu. Tesla, SpaceX, xAI ve X’ten elde ettiği gelirlerle servetini 415,6 milyar dolara çıkaran Musk, üst üste 16. ayda da zirvede yer aldı.

Türkiye’den dört iş insanı ise servetlerindeki artışlarla dikkat çekti. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle Türk milyarderler arasında lider konumunu korudu. Onu takip eden isimler ise Şaban Cemil Kazancı (4,5 milyar $), İpek Kıraç (3 milyar $) ve Erman Ilıcak (2,9 milyar $) oldu.

İpek Kıraç’ın serveti geçen ay 21 milyon dolar artarken, Şaban Cemil Kazancı 9 milyon dolarlık artışla dikkat çekti. Murat Ülker ve Erman Ilıcak ise daha küçük oranlarda artış kaydetti.

Forbes listesinde küresel trendler incelendiğinde, ABD borsalarındaki dalgalanmaların milyarderler üzerinde etkili olduğu görülüyor. Türkiye’den dört ismin yükselişi ise, yerli iş insanlarının uluslararası ölçekte de değer kazandığını gösteriyor.