Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi…
Geçtiğimiz yıllarda, bir anda Kanal D’deki görevinden istifa eden ve ardından da tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın’ın adı Emir Sarıgül’le birlikte magazin sayfalarında yer almaya başladı. O günden bu yana sık sık gündeme gelmeye başlayan ancak ekranda yüzü gülmeyen Aydın’a bir kötü haber daha geldi.
Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan haber spikeri Buket Aydın’a bir kötü haber daha geldi.
Bir anda Kanal D’deki görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın’ın, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.
İkilinin ayrılıkları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer aldı.
Ardından Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la aşk yaşamaya başlaması ise Buket Aydın’ın ismini yeniden magazin sayfalarına taşıdı.
Sibel Can’la ifşalanan Emir Sarıgül ile ilgili ‘asla barışmayacağım’ açıklamaları yapan Buket Aydın, sonraki hamlesiyle yine dikkatleri üzerine çekmişti.
Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren ve magazin olaylarıyla gündeme gelmek istemediğini belirten ünlü spiker, sonraki günlerde Gayrettepe’de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülenince yine gündem olmuştu.
İlişkilerini kurtaramayan çiftten Buket Aydın, bu kez de ekranlara dönmeye çalıştığı sıralarda Instagram paylaşımları ile sık sık magazin gündemini meşgul etmeye başladı.
Bu süreçte Haber Global ekranlarında ‘Koltuk’ programını sunan Buket Aydın, son olarak ise ‘Tarafını Seç’ adlı yapımın sunuculuğunu üstleniyordu.
Aşk ilişkileri ile sık sık gündeme gelmesi Buket Aydın’ı yormuş olacak ki ünlü sunucunun ekranda yüzü artık gülmemeye başladı.
Son olarak cesur dekolteli paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Aydın’ın Haber Global’deki son programı da seyirciden beklenen ilgiyi görmedi.
Medyaradar’ın özel haberine göre, düşük reyting sonuçları alan ünlü ismin, Haber Global’deki son programı da final yaptı.
Buket Aydın’ın ekran macerasına nerede ve nasıl devam edeceği büyük merak konusu oldu.
Buket Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
İşte Aydın’ın çok konuşulan karelerinden bazıları…