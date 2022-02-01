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Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi…

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi…
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10 Şubat 2022 - 15:06

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi…

 

Geçtiğimiz yıllarda, bir anda Kanal D’deki görevinden istifa eden ve ardından da tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın’ın adı Emir Sarıgül’le birlikte magazin sayfalarında yer almaya başladı. O günden bu yana sık sık gündeme gelmeye başlayan ancak ekranda yüzü gülmeyen Aydın’a bir kötü haber daha geldi.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 1

Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan haber spikeri Buket Aydın’a bir kötü haber daha geldi.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 2

Bir anda Kanal D’deki görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın’ın, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 3

İkilinin ayrılıkları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer aldı.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 4

Ardından Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la aşk yaşamaya başlaması ise Buket Aydın’ın ismini yeniden magazin sayfalarına taşıdı.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 5

Sibel Can’la ifşalanan Emir Sarıgül ile ilgili ‘asla barışmayacağım’ açıklamaları yapan Buket Aydın, sonraki hamlesiyle yine dikkatleri üzerine çekmişti.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 6

Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren ve magazin olaylarıyla gündeme gelmek istemediğini belirten ünlü spiker, sonraki günlerde Gayrettepe’de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülenince yine gündem olmuştu.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 7

İlişkilerini kurtaramayan çiftten Buket Aydın, bu kez de ekranlara dönmeye çalıştığı sıralarda Instagram paylaşımları ile sık sık magazin gündemini meşgul etmeye başladı.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 8

Bu süreçte Haber Global ekranlarında ‘Koltuk’ programını sunan Buket Aydın, son olarak ise ‘Tarafını Seç’ adlı yapımın sunuculuğunu üstleniyordu.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 9

Aşk ilişkileri ile sık sık gündeme gelmesi Buket Aydın’ı yormuş olacak ki ünlü sunucunun ekranda yüzü artık gülmemeye başladı.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 10

Son olarak cesur dekolteli paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Aydın’ın Haber Global’deki son programı da seyirciden beklenen ilgiyi görmedi.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 11

Medyaradar’ın özel haberine göre, düşük reyting sonuçları alan ünlü ismin, Haber Global’deki son programı da final yaptı.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 12

Buket Aydın’ın ekran macerasına nerede ve nasıl devam edeceği büyük merak konusu oldu.

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 13

Buket Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İşte Aydın’ın çok konuşulan karelerinden bazıları…

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 14
Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 15
Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 16
Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 17
Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 18
Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 19
Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 20
Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 21
Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 22

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 23

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 26

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 31

Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi… - Sayfa 32

 

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