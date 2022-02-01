Emir Sarıgül ‘aşkı’ Buket Aydın’a yaramadı! Son hamlesi de yüzünü güldürmedi…

Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren ve magazin olaylarıyla gündeme gelmek istemediğini belirten ünlü spiker, sonraki günlerde Gayrettepe’de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülenince yine gündem olmuştu.