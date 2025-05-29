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ELON MUSK, DONALD TRUMP’IN KABİNESİNDEKİ GÖREVİNDEN AYRILDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesindeki Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı. X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Musk, Trump’a teşekkür ederek, görev süresinin sona erdiğini belirtti. Beyaz Saray da Musk’ın açıklamasını doğruladı.

GÖREV SÜRESİ SONA ERDİ

Amerikalı milyarder, Trump yönetiminde “özel hükümet çalışanı” olarak göreve başlamıştı. Ancak Amerikan yasaları gereği, bu tür görevlerdeki çalışma süresi yılda sadece 130 günle sınırlı. Musk’ın görev süresi 29 Mayıs 2025’te dolacak ve Musk, Trump ile resmi bir görüşme yapmadan görevini sonlandırmış oldu.

“İSRAFI AZALTMA FIRSATI VERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Musk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Özel hükümet memuru olarak görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür ederim.”

GÖREVDEKİ İŞLEMELER

Musk, görev süresi boyunca Hükümet Verimliliği Departmanı’nda, özellikle israfı azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmişti. Bu süreçte, binlerce federal çalışanın işten çıkarılmasına da imza atmıştı. Musk, Trump’ın savunduğu trilyonlarca dolarlık vergi indirimlerini ve savunma harcamalarının artırılmasını içeren yasa tasarısını eleştirerek, fikir ayrılıklarını derinleştirmişti.

TRUMP VE MUSK ARASINDAKİ FİKİR AYRILIKLARI

Trump ve Musk arasındaki ilk büyük fikir ayrılığı, ek gümrük vergilerinin uygulanması konusuyla başladı. Ardından, Musk’ın savunma harcamalarını artıran yasa tasarısını eleştirmesiyle bu anlaşmazlık daha da derinleşti. Ancak, Trump, Musk’a olan desteğini her zaman dile getirdi ve israfı engelleme konusunda daha katı bir tutum sergilemesi için onu teşvik etti.

MUSK’IN DESTEKLEDİĞİ TRUMP

Musk, Trump’ın başkanlık döneminde birçok konuda onunla aynı tarafta yer almış, özellikle göçmen politikası ve uluslararası yardımlar gibi konularda Trump’a destek verdi. Musk, aynı zamanda Trump’ın seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağış yaptı ve Trump’ın mitinglerine konuşmacı olarak katıldı.

ELON MUSK, DONALD TRUMP’IN KABİNESİNDEKİ GÖREVİNDEN AYRILDI
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