Elektriğe Yüzde 120 Zam Geliyor: 2026 Yılında Kademeli Tarifede Büyük Artış Bekleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, elektrik faturalarına uygulanacak kademeli tarifede ciddi değişiklikler yapılacağını açıkladı. Yavuzyılmaz, mevcut durumda elektrik faturası en az 662 TL gelen vatandaşların, 2026 yılında aynı kullanım için 1483 TL ödeyeceğini duyurdu.

Kademeli Tarife Yeniden Düzenleniyor

Şubat ayında yürürlüğe giren kademeli tarife uygulaması, 2026 yılında yeniden şekillenecek. Enerji yönetimi, ilk aşamada yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlediği sınırı, sübvansiyon düzenlemesiyle birlikte 3 bin kilovatsaate indirecek. Bu değişiklikle birlikte, hali hazırda 1.100-1.200 TL seviyesindeki faturalar iki katına çıkarken, yeni sınır ile düşük faturalı aboneler de yüksek zamla karşılaşacak. Yeni düzenleme kapsamında, 662 TL’lik fatura alan bir vatandaşın ödeyeceği tutar, 1.483 TL’ye yükselmiş olacak.

CHP’den Sert Tepki: Yüzde 120’lik Tuzak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, yapılacak değişikliğin milyonlarca vatandaşı zor duruma sokacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“AKP, vatandaşa elektrik faturalarında yeni bir tuzak kuruyor! Tedbir almak için son 2,5 ay var. Peki nasıl bir tuzak? EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere; 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8 bin TL’yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesini değiştiriyor. Bu aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine sokuyor.”

Yavuzyılmaz, örneklerle vatandaşın yaşayacağı zammı şöyle açıkladı:

Aylık elektrik tüketimi 250 kWh olan bir konut abonesi, mevcutta 662 TL fatura ödüyorsa, 2026 yılında fatura 1.483 TL’ye yükselecek (Zam oranı: %124).

973 TL fatura, 2.137 TL’ye çıkacak (%120 zam).

1.128 TL’lik fatura, 2.462 TL’ye ulaşacak (%118 zam).

Elektrik Tüketiminde Tasarruf Şart

Yavuzyılmaz, AKP’nin bu tuzağından kaçınmanın yolunun 2025 yılı elektrik faturalarının toplamını 8 bin TL’nin altında tutmak olduğunu vurguladı. Bunun için özellikle Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki elektrik tüketiminin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

“AKP’nin halk düşmanlığına karşı önleminizi alın! Tüketiminizi kontrol altına alarak, yeni yılda elektrik faturalarında beklenen büyük artışı azaltabilirsiniz.”

Sonuç ve Vatandaşın Durumu

Yeni kademeli tarife düzenlemesi, düşük gelirli ve orta gelirli birçok aileyi doğrudan etkileyecek. Mevcut durumda faturaları 600-1.200 TL arasında değişen milyonlarca abone, 2026 yılında iki katına varan zamlarla karşılaşacak. Uzmanlar, tasarruf önlemlerinin alınmasının, özellikle kış aylarında artacak enerji tüketimi nedeniyle daha da önem kazandığını belirtiyor.