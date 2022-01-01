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Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar’dan şok eden hamilelik açıklaması!

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar’dan şok eden hamilelik açıklaması!
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03 Şubat 2022 - 13:50

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar’dan şok eden hamilelik açıklaması!

‘Gerekirse simit yiyeceğiz’ diyerek çok konuşulan Hülya Avşar, Nişantaşı’nda bir klinik çıkışı objektiflere takıldı. Avşar, yaptığı hamilelik açıklamasıyla şok etti.

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 1

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde ekonomik krize ilişkin “Gerekirse simit yiyeceğiz” sözleriyle çok konuşulmuştu.

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Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 2

Uzun bir süre gündemden düşmeyen Avşar kızına tepki yağmıştı.

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 3

58 yaşındaki Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 4

Snob Magazin’in haberine göre; Bir medikal kliniğe kontrol için gelen Avşar kızı, gazetecilerle ayaküstü bir röportaj gerçekleştirdi.

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 5

Gazeteciler Avşar kızına “simit” çıkışını hatırlattı.

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 6

Hülya Avşar kendisine gelen tepkilere ilişkin şöyle konuştu;

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 7

“Ben hiçbir zaman düşünmeden bir şeyi konuşmadım. Şöyle gerçek var ya ben anlatamıyorum ya da insanlar anlayamıyor. Türkiye’de herkes herkesin söylediğini istediği gibi anlıyor. Anlayabilirler de ama ben söylediğim her şeyin arkasındayım.

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 8

SENİ SEVİYORUM DESEN KÜFÜR GİBİ GELİYOR

Bu konu da çok sıktı. İnanın eleştiri almamam mümkün değil ki ben bir şey söyleyince beni alkışlayacaklar ‘Hey yaşasın’ diyecekler öyle bir şey değil. Herkes herkesi eleştiriyor çünkü öyle bir elektrik var herkeste. Seni seviyorum desen küfür ediyorsun gibi geliyor insana şu an öyle bir moddayız”

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 9

“HELİN GALİBA HAMİLEYMİŞİM”

Öte yandan Hülya Avşar klinikten çıkarken cep telefonundan kendisini görüntülü arayan kız kardeşine “Helin galiba hamileymişim” diye espri yaptı. Avşar kızının bu esprisi gülüşmelere neden oldu.

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 10

Hülya Avşar kliniğe gelme sebebinin rutin kontroller olduğunu söyledi.

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 11

Hülya Avşar, geçtiğimiz Ocak ayında bir mekanda sahne almıştı.

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 12

58 yaşındaki sanatçının derin yırtmaçlı kostümü çok konuşulmuştu.

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 13

İşte Hülya Avşar’ın o kostümü…

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 14
Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 15
Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 16

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 20

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 24

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 28

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 36

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 41

Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar'dan şok eden hamilelik açıklaması! - Sayfa 50

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