Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar’dan şok eden hamilelik açıklaması!

SENİ SEVİYORUM DESEN KÜFÜR GİBİ GELİYOR

Bu konu da çok sıktı. İnanın eleştiri almamam mümkün değil ki ben bir şey söyleyince beni alkışlayacaklar ‘Hey yaşasın’ diyecekler öyle bir şey değil. Herkes herkesi eleştiriyor çünkü öyle bir elektrik var herkeste. Seni seviyorum desen küfür ediyorsun gibi geliyor insana şu an öyle bir moddayız”