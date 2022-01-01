Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar’dan şok eden hamilelik açıklaması!
‘Gerekirse simit yiyeceğiz’ diyerek çok konuşulan Hülya Avşar, Nişantaşı’nda bir klinik çıkışı objektiflere takıldı. Avşar, yaptığı hamilelik açıklamasıyla şok etti.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde ekonomik krize ilişkin “Gerekirse simit yiyeceğiz” sözleriyle çok konuşulmuştu.
Uzun bir süre gündemden düşmeyen Avşar kızına tepki yağmıştı.
58 yaşındaki Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Snob Magazin’in haberine göre; Bir medikal kliniğe kontrol için gelen Avşar kızı, gazetecilerle ayaküstü bir röportaj gerçekleştirdi.
Gazeteciler Avşar kızına “simit” çıkışını hatırlattı.
Hülya Avşar kendisine gelen tepkilere ilişkin şöyle konuştu;
“Ben hiçbir zaman düşünmeden bir şeyi konuşmadım. Şöyle gerçek var ya ben anlatamıyorum ya da insanlar anlayamıyor. Türkiye’de herkes herkesin söylediğini istediği gibi anlıyor. Anlayabilirler de ama ben söylediğim her şeyin arkasındayım.
SENİ SEVİYORUM DESEN KÜFÜR GİBİ GELİYOR
Bu konu da çok sıktı. İnanın eleştiri almamam mümkün değil ki ben bir şey söyleyince beni alkışlayacaklar ‘Hey yaşasın’ diyecekler öyle bir şey değil. Herkes herkesi eleştiriyor çünkü öyle bir elektrik var herkeste. Seni seviyorum desen küfür ediyorsun gibi geliyor insana şu an öyle bir moddayız”
“HELİN GALİBA HAMİLEYMİŞİM”
Öte yandan Hülya Avşar klinikten çıkarken cep telefonundan kendisini görüntülü arayan kız kardeşine “Helin galiba hamileymişim” diye espri yaptı. Avşar kızının bu esprisi gülüşmelere neden oldu.
Hülya Avşar kliniğe gelme sebebinin rutin kontroller olduğunu söyledi.
Hülya Avşar, geçtiğimiz Ocak ayında bir mekanda sahne almıştı.
58 yaşındaki sanatçının derin yırtmaçlı kostümü çok konuşulmuştu.
İşte Hülya Avşar’ın o kostümü…