Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dünya’nın gözü Kızıl Meydan’da! Putin’den ilk mesaj…

Dünya’nın gözü Kızıl Meydan’da! Putin’den ilk mesaj…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
09 Mayıs 2023 - 16:00

9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova’da düzenlenen askeri geçit töreni başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin merakla beklenen açıklamasında ‘Bugün medeniyet yeniden belirleyici bir dönüm noktasında. Anavatanımıza karşı bir savaş başlatıldı.’ ifadelerini kullandı. İşte dünyanın gözünü Moskova’ya çeviren törene dair dikkat çeken detaylar…

Rusya’nın her sene büyük bir coşku ile kutladığı 9 Mayıs Zafer Günü bu sene alışılmış ihtişamından uzak…

Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen geçit töreninde ülkenin son model silahlarını sergileyerek dünyaya meydan okuyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü’nü uzun süredir halk desteğini toplamak ve ülkenin askeri hünerlerini göstermek için kullanıyor.

Dünyanın gözü Kızıl Meydanda Putinden ilk mesaj...

GÖZLE GÖRÜLÜR BİR HUZURSUZLUK VAR 

Geçmiş yıllarda Moskova’nın askeri geçit törenine Almanya Başbakanı Angela Merkel ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan gibi dünya liderleri katılsa da geçtiğimiz sene başlayan Ukrayna savaşı Moskova yönetimini giderek yalnızlaştırdı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin Kremlin’e düzenlediği İHA saldırısı ve Putin’in ‘durdurulamaz’ olarak tanımladığı Kinjal hipersonik füzesinin ABD yapımı Patriot hava sistemi ile imha edilmesi sonrası Moskova’da bariz bir huzursuzluk görülürken birçok bölgedeki kutlamalar iptal edildi, güvenlik önemleri artırıldı.

“Ölümsüz Alay Yürüyüşü” adıyla düzenlenen, ülkenin dört bir yanından insanların, İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla yürüdüğü etkinliğin bu yıl yapılmayacağı açıklandı.

Rusya yönetimi güvenlik endişeleri nedeni ile bu yılki törenin kapsamının değişeceğini açıklasa da Batı medyası Rusya’nın askeri kayıpları nedeni ile sergileyecek silah bulamadığını iddia ediyor.

Dünyanın gözü Kızıl Meydanda Putinden ilk mesaj...

PUTİN: GERÇEK BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYORUZ 

Son yılların ‘en gergin zafer kutlaması’ için bu sabah yine binlerce kişi Kızıl Meydan‘a akın etti. Rusya Savunma Bakanı Şoygu törene 10 binden fazla kişinin katılmasının beklendiğini ve 125 birim farklı silah ve teçhizatın sergileneceğini duyururken Putin Kızıl Meydan’da yaptığı açıklamada Rusya’nın ‘gerçek bir savaş’ yürüttüğünü vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Zafer Bayramı geçit töreninde dünyanın bir ‘dönüm noktasında’ olduğunu söyledi.

Rusya’ya karşı bir savaş başlatıldığını iddia eden Putin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

‘Bugün medeniyet yeniden belirleyici bir dönüm noktasında. Anavatanımıza karşı bir savaş başlatıldı.’

Rusya’yı muzaffer olmaya çağıran Putin, ‘Rusya için, silahlı kuvvetlerimiz için, zafer için! Yaşasın’ dedi.

Dünyanın gözü Kızıl Meydanda Putinden ilk mesaj...

6 ÜLKENİN DEVLET LİDERİ TÖRENE KATILIYOR 

Bu seneki törene kimlerin katılacağı konusunda tartışmalar günler öncesinden başlarken bugün Putin’e Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya liderlerinin yanı sıra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da eşlik ediyor.

Dünyanın gözü Kızıl Meydanda Putinden ilk mesaj...

UKRAYNA SALDIRI ALTINDA 

Rusya’da Zafer Günü kutlamaları devam ederken Ukrayna yeni bir saldırı dalgası altında. Ukraynalı yetkililer, sabaha karşı başkent Kiev’i hedef alan 15 Rus seyir füzesinin düşürüldüğünü açıkladı.

Serhiy Popko adlı üst düzey bir askeri yetkili, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

9 MAYIS ZAFER BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

İkinci Dünya Savaşı, bugüne kadarki en büyük savaştı. Savaş Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başladı ve 1945’te sona erdi. Savaşta on milyonlarca insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sovyetler Birliği bu savaşta Nazi Almanya’sını yenilgiye uğratan ittifakın bir parçasıydı ve muhtemelen savaştan en çok etkilenen ülkeydi. Çünkü savaşın büyük bölümü Rusya topraklarında yaşandı.

Mayıs 1945’te Almanya İkinci Dünya Savaşı’nda koşulsuz teslim anlaşması imzalayarak Avrupa’da yenilgiyi kabul etti. Bu belge, kıtadaki savaşı durdurdu. Ama Asya’da Japonya’yla savaş aynı yılın Ağustos ayına kadar sürdü.

Dünyanın gözü Kızıl Meydanda Putinden ilk mesaj...

Mutlak teslimiyet anlaşması Berlin yakınlarında 8 Mayıs’ta imzalandı. Almanlar, yerel saatle 23.01’de tüm operasyonlarını durdurdu. Rusya’da saat gece yarısını geçmişti.Bu nedenle Zafer Günü birçok Avrupa ülkesi ve ABD’de 8 Mayıs’ta Rusya, Sırbistan ve Belarus’ta ise 9 Mayıs’ta kutlanıyor. 

Zafer Günü uzun ve kanlı bir savaşı ifade ediyordu. Sovyetler Birliği’ndeki birçok aile yakınlarını kaybetti. Ama kısa bir süre sonra Zafer Günü, anma amacını aşarak devlet için ideolojik bir araca dönüştü.

21’inci yüzyılın başlarında Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü’ne daha fazla önem atfetti ve bu günü Rus kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Transparan İrem DericiTransparan İrem Derici
BM’den Hartum Büyükelçisi’ne yapılan saldırıya kınama!BM’den Hartum Büyükelçisi’ne yapılan saldırıya kınama!
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı!İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı!
Diyanet’in fetvası AYM yolunda!Diyanet’in fetvası AYM yolunda!
İzmir’de yüzlerce gözaltı var! Bakan Soylu duyurdu…İzmir’de yüzlerce gözaltı var! Bakan Soylu duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’li vekilden gündem yaratacak ‘seçim’ iddiası: Jandarmaya sözlü talimat verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
4 yıllık aşkta mutlu son! Ezgi Mola 14 kişilik nikahla evlendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NESRİN TRASPARAN KİYAFETEİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya’nın gözü Kızıl Meydan’da! Putin’den ilk mesaj…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Transparan İrem Derici
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DERYA ULUĞ’NUN AVRUPA ÇIKARMASI!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BM’den Hartum Büyükelçisi’ne yapılan saldırıya kınama!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet’in fetvası AYM yolunda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmir’de yüzlerce gözaltı var! Bakan Soylu duyurdu…
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !