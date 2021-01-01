DSÖ’den Aşı Açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) koronavirüs aşıları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada mevcut aşı dozlarının yüzde 76’sının sadece 10 ülke tarafından kullanıldığı bilgesine yer verildi.

Koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

İlk olarak 2019’un so günlerinde ortaya çıkan salgına karşı pek çok ülke aşı geliştirildi ve milyonlarca kişi aşılandı.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) gelen açıklama aşı adaletsizliğini gözler önüne serdi.

DSÖ açıklamasında mevcut aşı dozlarının yüzde 76’sının 10 ülke tarafından kullanıldığı bilgesine yer verildi.

Başka bir deyişle her 100 aşıdan 76’sı on ülke arasından paylaşılırken, dünyanın geri kalanı aşıların yüzde 24 ile idare etmek zorunda kaldı.

Aynı açıklamada bugüne kadar 576 milyon aş temin edildiği, Covax girişimi çerçevesinde 60 yoksul ülkeye ise sadece 32 milyon doz dağıtılabildiğinin altı çizildi.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Küresel kriz küresel yanıtlar gerektirir. Küresel çözüm dayanışmayla başlar” sözleri ile zengin ülkelerin bu politikasını eleştirdi.