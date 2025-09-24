Dinamo Zagreb – Fenerbahçe: Kritik Maç Öncesi Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Hırvatistan’da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Maksimir Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Avrupa Hedefi

Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa’ya UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlamış, Hollanda ekibi Feyenoord’u eleyerek play-off turuna yükselmişti. Play-off turunda Benfica’ya elenen Fenerbahçe, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor.

Ev Sahibi Durumu

Dinamo Zagreb, Hırvatistan liginde 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider durumda.

Muhtemel 11’ler

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Fenerbahçe’de Eksikler

Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş ile kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca, Zagreb karşısında görev yapamayacak.

Tarihi Randevu

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile resmi maçta üçüncü kez karşılaşıyor. Daha önce 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşan iki ekipte, deplasman maçı 4-1 Zagreb üstünlüğüyle sonuçlanmış, Kadıköy’deki karşılaşma ise 0-0 tamamlanmıştı.