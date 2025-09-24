Ali Koç Fenerbahçe’ye Veda Etti: “Her Zaman Kulübün Emrindeyim”

Fenerbahçe Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığı Sadettin Saran’a kaybeden Ali Koç, Samandıra’da takımla vedalaştıktan sonra kongre üyelerine de veda mesajı yayımladı.

Koç, mesajında Fenerbahçe’ye olan sevgisini ve kulübe hizmet etmenin sadece başkanlıkla sınırlı olmadığını vurguladı:

“Fenerbahçe’ye olan aşkımız yalnızca başarılarla ölçülmez; duruşumuz, inancımız ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Her zorlukta birlik olduk ve bugün de birlikte olma zamanı.”

Veda mesajının sonunda Ali Koç, kulübe olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

“Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Ben bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum ve her zaman Fenerbahçe’nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum.”

Kulüpteki görevi sona eren Ali Koç, taraftarlar ve üyelerle duygusal bir şekilde vedalaşarak Fenerbahçe tarihindeki yerini bir kez daha hatırlattı.