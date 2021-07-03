İlayda Alişan’dan Bikinili Paylaşım

Masumiyet dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Alişan, şezlongda sere serpe uzanarak verdiği pozla adeta sosyal medyayı salladı.
Masumiyet dizisinde birlikte rol aldığı Serkay Tütüncü ile bir süre önce aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
FİZİĞİNE ÖVGÜ YAĞDI
Alişan’ın şezlongda sere serpe uzanarak verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı.