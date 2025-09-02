  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Canlı Yayında Korkutan Anlar: Burcu Binici Yere Yığıldı

Canlı Yayında Korkutan Anlar: Burcu Binici Yere Yığıldı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Oyuncu Burcu Binici, CNBC-e’de yayınlanan bir programa konuk olurken canlı yayında aniden fenalaştı. Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, “İyi misin?” diye sorarken, Binici bir anda yere yığıldı.

Olay sonrası sunucu yayının kesilmesini isteyerek müdahale sağladı. İzleyiciler büyük endişe yaşarken, Binici sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Binici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda, merak etmeyin.”

Canlı Yayında Korkutan Anlar: Burcu Binici Yere Yığıldı
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp