Canlı Yayında Korkutan Anlar: Burcu Binici Yere Yığıldı

Oyuncu Burcu Binici, CNBC-e’de yayınlanan bir programa konuk olurken canlı yayında aniden fenalaştı. Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, “İyi misin?” diye sorarken, Binici bir anda yere yığıldı.

Olay sonrası sunucu yayının kesilmesini isteyerek müdahale sağladı. İzleyiciler büyük endişe yaşarken, Binici sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Binici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda, merak etmeyin.”