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Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye sert ‘market’ çıkışı! ‘128 milyar doları da…’

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye sert ‘market’ çıkışı! ‘128 milyar doları da…’
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02 Aralık 2022 - 15:53
Devlet Bahçeli’nin gıda fiyatlarındaki artışlarda marketleri suçlu bulmasına tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, “Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını bu marketler mi buharlaştırdı, doları bu marketler mi fırlattı?” dedi.

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye sert ‘market’ çıkışı! ‘128 milyar doları da…’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gıda fiyatlarındaki artışlarda marketleri suçlu bulmasına tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını bu marketler mi buharlaştırdı, doları bu marketler mi fırlattı?” dedi.

Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin “Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz” açıklamasına tepki gösterdi.

Davutoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomi hocası Sayın Devlet Bahçeli’ye göre raflardaki zamlı ürünlerden ekonomiyi yönetenler değil, marketler suçlu!  

O zaman sormak lazım; Sayın Devlet Bahçeli, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını bu marketler mi buharlaştırdı, doları bu marketler mi fırlattı?” 

İşte o paylaşım…

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