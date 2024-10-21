Daltonlar’ın cinayet tarifesi: 1 ile 5 milyon dolar

Barış Boyun’un lideri olduğu ‘Daltonlar’ çetesinden gözaltına alınan Ece Boyun’un da aralarında olduğu 99 kişi tutuklandı. Çetenin motorize silahlı tetikçileriyle 20’ye yakın cinayet işlediği, 20-25 yaş arası 40 genci sosyal medyadan bulup tetikçi yaptıkları belirlendi. Çetenin tetikçiye 1 ile 5 milyon dolar arası ücret verdiği tespit edildi.

99 TUTUKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yelikaya tarafından geçen pazartesi günü sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyurulan ve “Kuyu-36” adı verilen operasyonda 2 çeteye operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 157 şüpheliden 43’ü savcılıktan, 15’i de adli kontrolle serbest bırakılırken, aralarında Uras Holding Yönetim Kurulu başkanı Murat Özavşar ile 18 yıl önce “keriz silkeleme” adı verilen yöntemle borsada manipülasyon yapmaktan hüküm giyen eski futbolcu Mecnur Çolak’ın iş insanı oğlu Loras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çolak ve yine çete elebaşı Barış Boyun’un eşi Ece Boyun ile model oyuncu Deniz Giz Bebek’in bulunduğu çete yöneticisi ve mensubu 99 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Teknik ve fiziki takipte, İtalya’da cezaevinde bulunan çete elebaşı Barış Boyun ile Rusya’da cezaevindeki “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir’in arası bozuldu ve çete ikiye bölündü.

TETİKÇİ AVI

Geçen yıl nisan ayında yapılan operasyonda yaşları 20-25 arasında değişen 40’a yakın genci para karşılığı tetikçi yaptığı belirlenen ve tetikçi bulma faaliyetlerini daha çok sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği tespit edilen çetenin, sosyal medyada tetikçi avına çıkan çetenin başında ise “Deniz Giz Bebek” isimli model ve oyuncu bir kadının bulunduğu tespit edildi.

YARALAMA ÜCRETİ AYRI

Cinayet için 1 ile 5 milyon dolar arasında, yaralama ve kurşunlama içinse 1 milyonla 10 milyon lira arasında değişen ücretler alan ve son 3 yıldır merkez İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde çalıntı, kiralık motosiklet ve araçlarla silahlı saldırılar organize edip düzenleyen çetenin müşteri temini ayağında, Uras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özavşar ile Loras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çolak’ın bulunduğu tespit edildi. Tutuklanan Deniz Giz Bebek’in çeteye sosyal medyadan tetikçi temin ettiği, müşteriyi de holding sahibi 2 ismin bulduğu öğrenildi.

‘YARDIMCI OLALIM ABİ’

İstanbul Emniyeti kaynaklarından alınan bilgiye göre, borsacı 2 iş insanının, alacak verecek ve ticari çekişme yaşayan iş adamlarına “Sorununuzu çözmeye yardımcı olalım abi” teklifiyle yanaşıp, sorun yaşatan tarafa saldırı yaptırdıkları, temas halinde olunan iş insanına alacağının yarısı oranında bir fatura çıkarttıkları, itiraz edenleri ise suça azmettirme suçlamasıyla ihbar etmekle tehdit ettikleri öğrenildi. Özavşar ve Çolak’ın aynı zamanda çete elebaşının ve çete mensuplarının borsada bulunan hisse ve şirketlerini de yönetip yönlendirdikleri belirlendi.

AVUKATLAR ÜZERİNDEN TALİMAT

Barış Boyun ile Beratcan Gökdemir’in finans işlemlerinin başında kendileriyle yurt dışında bulunan avukatlarının olduğu, para ile eylem talimatı trafiklerini avukatları üzerinden yönlendirdikleri belirlendi. Simsarlar aracılığıyla tehdit, korkutma ve uyarı amaçlı yaralama ve kurşunlama saldırı tekliflerini, Gürcistan ve Irak’taki 2 çete yöneticisinin organize ettiğini, cinayet ve silahlı baskın gibi saldırı siparişlerini ise avukatların mektuplarla ilettiği, Boyun ve Gökdemir’in değerlendirilip karara bağladığı tespit edildi.

‘CEZALANDIRILACAK KÖTÜ BİRİSİ VAR’

Sosyal medya platformu LinkedIn’de kendisini İstanbul Üniversitesi mezunu olarak gösteren ve “Disiplinli ve düzenli bir insanım. Bana verilen görevleri en iyi şeklide yerine getirmeye özen gösteririm. Özgüvenim yüksektir, insanlarla kolayca iletişim kurabilirim” sözleriyle tanıtan model ve oyuncunun başka sosyal medya hesabında ise silah, çatışma ve suç güzelleme videoları tespit edildi. instagram da G.B. (Giz Bebek) rumuzuyla kuran Deniz Giz Bebek’in paylaştığı silah ve çatışma görüntülerine like (beğeni) yapan takipçileriyle önce “Silaha mı ihtiyaç vardı” diye sorduğu, olumlu cevap alınca yüz yüze görüşmeye davet ettiği, görüşmelerde ise “Cezalandırılacak kötü birisi var” diyerek tetikçilik teklif edip, Ece Boyun’a yönlendirdiği belirlendi.