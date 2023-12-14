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Marmara’ya karın yağacağı tarih açıklandı. Botlarınızı, atkılarınızı, şapkalarınızı hazırlayın

Marmara’ya karın yağacağı tarih açıklandı. Botlarınızı, atkılarınızı, şapkalarınızı hazırlayın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Aralık 2023 - 16:29
Meteoroloji, Marmara’ya ne zaman kar yağacağını açıkladı. Kar yağışı, hafta sonu Trakya’da başlayacak. Öte yandan İstanbul’da hava sıcaklığı yaklaşık 9 derece düşecek. Vatandaşlara botlarını, atkılarını ve şapkalarını hazırlamaları tavsiye ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. İstanbul’da bugün 17 olan sıcaklık Pazar günü 8 dereceye kadar düşecek. Hafta sonu kar yağışı yurdun kuzeybatısından giriş yapacak.

Haftasonu sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacak, soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor.

Kar yağışının yurdun kuzey batısından ülkeye giriş yapması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batıya doğru hissedilir derecede düşecek.

MGM’nin tahminlerinde, bugün İstanbul’da 17 derece olan sıcaklık Pazar günü 8 dereceye kadar düştüğü görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van’ın doğu kesimleri ve Balıkesir’in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van’ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege’de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların gece saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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